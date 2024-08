Calciomercato Napoli, non solo Gaetano: ecco chi rischia di partire presto

Non solo Gaetano, per il quale è sempre in atto una trattativa con il Cagliari. Altri tre calciatori del Napoli, come Natan, Simeone e Cheddira, sono al centro del mercato e sulla lista dei cedibili. Ma partiamo dal primo: valutato circa 10 milioni di euro dagli azzurri, il brasiliano ha ricevuto richieste di informazioni da Parma e Empoli, con i primi in pole in caso di cessione in prestito.