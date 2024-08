Dybala tra Roma e l’Arabia, diretta calciomercato: tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Riparte il campionato di Serie A, non si ferma il calciomercato : scatta il conto alla rovescia per la chiusura della finestra estiva e i club accelerano per completare le operazioni in entrata e in uscita. Aggiornamenti in tempo reale, segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

11:30

Roma, Dybala verso la convocazione

Intanto, Dybala va verso la convocazione per Cagliari-Roma: se ne saprà di più alle 14:30 quando Daniele De Rossi presentarà la gara valida per la prima giornata di Serie A in conferenza stampa.

11:30

Abraham e l'ipotesi Saudi League

Negli incontri dei giorni scorsi, e soprattutto nella cena all’hotel De Russie, si è parlato anche dell’ipotesi di piazzare Abraham nella Saudi League. Il mediatore Ramadani è al lavoro anche su questo fronte: soltanto in quel campionato la Roma può trovare una squadra disposta a sborsare 25 milioni per il suo centravanti di riserva, che guadagna quasi il doppio del nuovo titolare Dovbyk. Si attendono novità in questa direzione. È chiaro che poi Ghisolfi dovrà sostituire Abraham ma abbattendo i costi, come ordinato da Lina Souloukou, avrà risolto un primo problema.

11:15

Roma, il punto sulla difesa: piace Badé

La partenza di Kumbulla, facilitata dalla mediazione del procuratore Gianni Vitali, si è resa necessaria perché la Roma cercava di aggiungere un difensore centrale al pacchetto. Dopo Mancini e N’Dicka, con l’incognita Smalling, sarebbe stato rischioso secondo la dirigenza puntare sul rilancio Kumbulla che veniva da un anno disgraziato a causa dell’infortunio al ginocchio. Da qui la decisione di mandarlo in una squadra dove potesse giocare con continuità: Kumbulla, classe 2000, resta un patrimonio della Roma avendo ancora tre stagioni di contratto davanti. Per la sostituzione, uno dei nomi preferiti è il francese Badé del Siviglia. Ma servono soldi, perché gli spagnoli hanno già rifiutato un’offerta di 15 milioni arrivata a Ferragosto dallo Stoccarda. Il tedesco Hummels, che è parametro zero e sembrava destinato al Bologna, non convince perché costa molto di stipendio. Può spuntare fuori un jolly a sorpresa, negli ultimi giorni del mercato.

11:00

De Rossi, il Cagliari e Dybala: oggi la conferenza stampa

De Rossi e la conferenza prima del Cagliari e su Dybala: quando e dove vederla. LEGGI TUTTO

10:45

Napoli, Gilmour a un passo

Dal Suffolk alla costa Sud dell’Inghilterra, da Ipswich a Brighton: l’uscita di Cajuste avvicina Gilmour al Napoli sempre di più. Il passaggio in azzurro del mediano scozzese - mai impiegato nel precampionato - è questione di giorni e l’intensa attività in entrata degli inglesi ne è parziale riprova: un mese fa è arrivato l’olandese Wieffer dal Feyenoord (per 30 milioni di euro), negli ultimi giorni l’esterno Gruda dal Mainz (per altri 30 milioni).

10:30

Lecce all'attacco

Lecce all'attacco. Ieri Pantaleo Corvino ha presentato il centrocampista Lassana Coulibaly (28), confermando tra le righe di poter cogliere nuove opportunità in attacco. Così, tra i tanti nomi visionati dal responsabile dell’area tecnica del Lecce, non perde quota Rafiki Said (24) del Troyes. Joel Voerkeling Persson (21) è stato nel frattempo ceduto al Varnamo. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto ed una percentuale sulla futura vendita.

10:15

Atalanta scatenata

L’Atalanta è scatenata, decisa a consegnare presto a Gian Piero Gasperini il nuovo centrocampista in previsione dell’attesa partenza di Teun Koopmeiners (26). Non solo Matt O’Riley (23) quindi, per il quale Celtic non ha ancora accettato l’ultima offerta da circa 22 milioni. Il nome degli ultimi giorni è quello di Lazar Samardzic (22), talento dell’Udinese già nel mirino del Milan con il quale la Dea ha stabilito un contatto diretto attraverso il suo entourage.

Gli altri obiettivi della società dei Percassi, in attesa della risoluzione della vicenda Robin Gosens (30), restano così il difensore del Lens Kevin Danso (25) e soprattutto Wesley (20) del Flamengo. Per il primo è stata presentata un’offerta sui 23 milioni, a fronte di una richiesta intorno ai 25. Al Flamengo, proprietario del cartellino della freccia brasiliana, è stata recapitata una proposta da 16 milioni più 3 di bonus che ora può indurre il club brasiliano a dare il via libera. Intanto, ieri, è stato annunciato Marco Brescianini (24), con la formula del prestito con obbligo di acquisizione al verificarsi di determinate condizioni, per un totale di 12 milioni.

10:00

Milan, sotto con le cessioni

Milan, sotto con le cessioni. Adli deve uscire: interessamenti dall'Arabia Saudita e dalla Premier League sponda Brentford. Kalulu, corteggiato dalla Juve, è incerto: i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto 3 milioni per il prestito e 14 milioni più bonus per il riscatto. Il francese, che si è preso la maglia numero 29, è seguito anche dall'Atalanta.

9:45

Juve, Nico Gonzalez più Koopmeiners

Juve, Nico Gonzalez più Koopmeiners: fumata bianconera. Il doppio affare si sta sbloccando. Accordo con l'attaccante della Viola: 3,7 milioni l’anno fino al 2029.

9:35

Dybala, altra scritta nella notte

Dybala, altra scritta nella notte dei tifosi: "La Joya non si tocca". Nuovo messaggio da parte dei supporter della Roma: non vogliono la partenza dell’argentino. LEGGI TUTTO

9:30

La nuova Lazio nata dal mercato

Giovane e veloce: ecco come nasce la nuova Lazio di Baroni. Sei acquisti, 12 compresa l’estate scorsa: età media 24 anni. Il ds Fabiani ha puntato su esplosività muscolare e cambio di passo. LEGGI TUTTO

9:20

Napoli, i dettagli dell'operazione Neres

Napoli, preso Neres dal Benfica: i dettagli dell'operazione. Accordo con il club portoghese e con l'esterno, mentre Cajuste all'Ipswich libera Gilmour e Osimhen blocca ancora Lukaku. LEGGI TUTTO

9:10

Roma, l'Arabia anche su Abraham

Roma, l’Arabia anche su Abraham: lo scenario. Il mercato si infiamma su tutti i fronti e l’inglese va verso la Saudi League. Percorso inverso per Abdulhamid. LEGGI TUTTO

9:00

Roma-Dybala, il doppio dubbio

Roma-Dybala, il doppio dubbio: perché il caso non è risolto. Alla vigilia dell’esordio tiene banco la questione dell’argentino che non è ancora convinto di accettare la Saudi League. LEGGI TUTTO

Milano