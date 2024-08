Calciomercato diretta, Lukaku al Napoli e Koopmeiners alla Juve: tutte le trattative di oggi LIVE

A 10 giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato, le big del calcio italiano sono ancora alla ricerca di pedine importanti per rinforzare i rispettivi organici. Juve su Koopmeiners e Nico Gonzalez , mentre il Napoli attende Lukaku e Gilmour, dopo aver accolto Neres. Le mosse della Roma , condizionata dalla situazione Dybala, e gli ultimi innesti della Lazio di Lotito. Segui tutte le notizie in tempo reale sul Corriere dello Sport - Stadio .

11:48

Juve, la Fiorentina vuole 40 milioni per Nico Gonzalez

La Juve rilancia, ma la Fiorentina aumenta la domanda per Nico Gonzalez. (LA SITUAZIONE)

11:32

Dybala e Soulé insieme a cena: tifosi della Roma in fermento

Dybala e Soulé insieme a Roma, anche fuori dal campo. Serata speciale per i due argentini, che potrebbero essere divisi dal mercato. (GUARDA QUI)

11:16

Milan, il nuovo obiettivo è Vos

Vos è il nuovo obiettivo del Milan. SCOPRI CHI È

11:01

Post polemico di Ferdinand, spunta un like di Lukaku

Caso Sterling, Ferdinand polemico nei confronti del Chelsea. "Free Sterling" e spunta il like di Lukaku. (GUARDA QUI)

10:45

Napoli, a Conte serve un aiuto immediato

Adesso, a Conte serve un aiuto immediato dal mercato. LEGGI IL COMMENTO

10:31

10:15

Inter su Palacios: le cifre

Inter su Palacios, il difensore richiesto da Inzaghi come vice Bastoni. (LA SITUAZIONE)

10:01

Fiorentina, assalto a Sagnan

Non è chiuso il mercato in entrata della Fiorentina di Palladino: assalto a Sagnan del Montpellier, ma non solo. (LA SITUAZIONE)

9:46

Roma, Dybala e l'Arabia: le ultime

Paulo Dybala e l'offerta dall'Arabia Saudita: la Roma attende la scelta della Joya. SEGUI IL LIVE

9:30

Juve, Kalulu a un passo

In chiusura l'operazione Juve-Kalulu. Il difensore del Milan approderà in bianconero in prestito oneroso con diritto di riscatto, più il 10% sull'eventuale futura rivendita. Affare da circa 20 milioni di euro. Visite mediche nelle prossime ore.

9:15

Folorunsho-Lazio, Lotito decide

Lotito pronto a sciogliere le riserve su Folorunsho. (LEGGI QUI)

8:55

Napoli, Neres e altri tre

Il Napoli di Antonio Conte ha bisogno di rinforzi. Corsa contro il tempo per sbloccare la staffetta Lukaku-Osimhen, mentre Manna ha in pugno Gilmour. Dopo Neres, può arrivare anche McTominay. (TUTTI I DETTAGLI)

Milano