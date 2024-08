Juve, ecco come Chiesa può andare al Barcellona

Dopo i sondaggi di qualche settimana fa, il Barcellona è tornato ad informarsi su Federico Chiesa . I blaugrana hanno parlato direttamente con l'agente dell'attaccante Fali Ramadani, che in Spagna ha già definito diverse operazioni tra cui quella di Pjanic nel 2020 nell'ambito dello scambio con Arthur . Ecco, i rapporti tra le parti sono quindi ottimi e non è un caso che l'affare sia portato avanti proprio dal potente procuratore, determinato a trovare una soluzione al suo assistito fuori dai piani di Thiago Motta , prima della fine del mercato.

Chiesa, il Barcellona c'è ma deve cedere

La stima del Barcellona nei confronti di Chiesa quindi c'è, così come la volontà di proseguire i dialoghi. Ma per andare avanti i blaugrana, bloccati dal fair play finanziario spagnolo, devono perfezionare alcune cessioni necessarie per abbassare il monte ingaggi ed inserire quindi nuovi giocatori. Con l'addio di Guendogan, i riflettori restano adesso puntati sulla possibile partenza del brasiliano Vitor Roque, nel mirino dello Sporting e del Betis. Tornando a Chiesa, la Juve in questa fase è disposta a cederlo anche per 14-15 milioni di euro mentre la richiesta del calciatore, apprezzato anche in Premier, è sempre sui 7 milioni di euro all'anno.