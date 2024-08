Atalanta-Bellanova, spunta un retroscena: ecco cosa è successo nelle scorse ore

Dopo Pubill e Wesley, ecco Bellanova . Le difficoltà per la freccia brasiliana hanno convinto l' Atalanta a cambiare ancora obiettivo per la fascia destra, riattivando i contatti con l'esterno della Nazionale seguito in passato pure dalla Roma . Ma cosa è successo con il Flamengo? L'accordo con Wesley era stato trovato già da alcuni giorni. Le parti avevano definito anche i bonus e la percentuale sulla rivendita, ma la successiva richiesta del club di Rio de Janeiro di trattenere il giocatore per le prossime partite ha in qualche modo convinto la società nerazzurra a tornare su Bellanova del Torino.

Bellanova costa 20-25 milioni di euro

L'esterno dei granata è infatti una sorta di pallino dell'Atalanta: è ritenuto perfetto per il calcio di Gasperini. La valutazione del ds Vagnati sui 25 milioni con bonus non è tanto distante, tra l'altro, da quella fatta dal Flamengo per Wesley. Per questo la Dea non ha problemi ad accontentare la società piemontese, anzi: secondo alcune indiscrezioni l'accordo dovrebbe essere definito già in queste ore sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Il sostituto per Vanoli? Pochi dubbi, i granata per il post Bellanova lavorano da tempo su Pedersen del Feyenoord.