Dybala in Arabia e Koopmeiners alla Juve diretta calciomercato: le trattative LIVE

Nove giorni alla chiusura della finestra estiva di calciomercato , si intensificano contatti e trattative per completare gli organici tra movimenti in entrata e in uscita. Notizie, indiscrezioni, retroscena e ufficialità di giornata dall'Italia e dall'estero: aggiornamenti in tempo reale, segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

9:35

"Il Barcellona proverà a ingaggiare Leao"

Secondo Il Mundo Deportivo, il Barcellona “proverà a ingaggiare Rafa Leao, anche se il Milan non gli renderà la vita facile. Il club rossonero avrebbe preso in considerazione una vendita solo a inizio di agosto e non si accontenterà dei poco più di 60 milioni di euro che hanno permesso ai blaugrana di acquistare Nico Williams. La chiave per sbloccare l'affare potrebbe essere rappresentata l’introduzione di contropartite tecniche. Fatto sta che Hansi Flick ha già detto nella sua prima intervista a Barça One che vuole giocatori che vincano le partite da soli: Leao è uno di questi”.

9:30

Juve-Koopmeiners, le ultime

Koopmeiners, c’è una novità. Oggi il calciatore dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo con l’Atalanta. Motta lo aspetta e lo considera il centrocampista ideale del suo gioco. LEGGI TUTTO

