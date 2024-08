Chiesa-Barcellona, ecco quanto può incassare la Juve

Federico Chiesa aspetta il Barcellona . Nello specifico, attende le cessioni del club blaugrana, che per far spazio ai nuovi arrivi deve prima vendere e ridurre quindi l'attuale monte ingaggi. Dani Olmo non è stato infatti ancora tesserato, ha perso la prima partita contro il Valencia e salterà anche quella contro l'Athletic Bilbao: può allenarsi con il club, ma non è tecnicamente tesserabile come nuovo calciatore del club.

Chiesa con Pubill: cosa può succedere

L'agente Ramadani vorrebbe portare al Barcellona anche l'esterno spagnolo Pubill, classe 2003, vicinissimo all'Atalanta nelle scorse settimane fino al ripensamento dei bergamaschi: secondo i nerazzurri, il giovane calciatore non avrebbe superato le visite mediche per un problema fisico. Ma quanto incasserebbe la Juve dalla cessione di Chiesa? Detto che l'ex viola non riuscirebbe a strappare in questa fase uno stipendio altissimo, il club bianconero potrebbe ottenere una cifra leggermente inferiore ai 15 milioni di euro, siamo sui 10-12 quindi con alcuni bonus. Ricordiamo che Chiesa, in scadenza nel 2025, è a bilancio per 14 milioni di euro.