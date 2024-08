Lukaku, McTominay e Koopmeiners diretta calciomercato: le trattative LIVE

Aggiorna

Lukaku-Napoli ai dettagli, l'addio di Chiesa e l'arrivo di Koopmeiners alla Juventus: Manca sempre meno alla chiusura della finestra estiva di calciomercato e i club di Serie A si affrettano per chiudere le operazioni prima del termine ultimo, fissato per l mezzanotte di venerdì 30 agosto. Segui gli aggiornamenti in tempo reale de Il Corriere dello Sport - Stadio.

12:00 Napoli, la situazione per Gilmour L’allenatore del Brighton, il tedesco nato in Texas, Fabian Hürzeler, s’è messo di traverso da settimane come il club e i compagni di squadra, tutti pronti ad assediare Gilmour per convincerlo a rimanere nonostante l’accordo con il Napoli. Napoli che dal canto proprio ha cominciato a fare lo stesso tipo di riflessioni, a maggior ragione con la strada più spianata verso McTominay. I prossimi giorni saranno decisivi. 11:45 Genoa, ufficiale l'arrivo di Miretti Il Genoa ha ufficializzato la firma di Fabio Miretti dalla Juventus: il centrocampista arriva in prestito. 11:30 Inter, Palacios è arrivato a Milano In mattinata, Tomas Palacios è atterrato all'aeroporto di Malpensa: nelle prossime ore le visite mediche e la firma.

11:15 Roma, Dybala titolare: così sarà accolto all’Olimpico L'argentino torna nello stadio di casa per la prima volta dopo aver rifiutato l'Arabia: l'atmosfera. 11:00 Inter, Palacios in arrivo a Milano I nerazzurri chiudono la trattativa per l'acquisto del difensore argentino, pronto a sbarcare in città: tutti i dettagli sul contratto. 10:45 Napoli, De Laurantiis e il record di acquisti "Se non è all-in, poco ci manca. Mai come in questa sessione di mercato, Aurelio De Laurentiis ha puntato tutto su un solo uomo: Antonio Conte". Leggi il commento sulla campagna acquisti del club azzurro 10:30 Napoli-McTominay, l'intesa è vicina: la cifra chiesta dallo United Si lavora all'accordo con i Red Devils. Gilmour, ieri titolare, è congelato. Il punto sugli affari a centrocampo. 10:15 Chiesa-Barcellona, ecco quanto può incassare la Juve L'attaccante bianconero resta nel mirino del club blaugrana, che prima però deve vendere anche per tesserare Dani Olmo. La situazione. 10:00 Lukaku al Napoli, siamo ai dettagli: ecco quando farà le visite mediche In dirittura d'arrivo la trattativa con il Chelsea per portare l'attaccante belga alla corte di Conte: i dettagli. 9:45 Juve, le visite di Nico Gonzalez L'argentino è arrivato al JMedical per le visite mediche: a seguire la firma con la Juventus.

9:30 Juve, all in Elkann La Juventus punta tutto sul mercato: Nico Gonzalez e Conceicao, in attesa di Koopmeiners ed eventualmente Sancho (se parte Chiesa). Leggi l'editoriale del direttore del Corriere dello Sport - Stadio Ivan Zazzaroni. Milano

