Calciomercato diretta: da Koopmeiners a Lukaku, tutte le trattative di oggi

Koopmeiners e la Juve si avvicinano, McTominay ad un passo dal Napoli, Osimhen cercato dai club arabi, le mosse della Lazio, le strategie della Roma, gli affari dall'estero. Manca sempre meno alla chiusura della finestra estiva di calciomercato e i club di Serie A si affrettano per chiudere le operazioni prima del termine ultimo, fissato per la mezzanotte di questo venerdì. Vivi tutti gl affari di giornata su Il Corriere dello Sport - Stadio .

12:56

Atalanta, Cuadrado in sede dopo le visite

Juan Cuadrado sarà presto ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta. E' stato appena accolto in sede a Zingonia dal direttore sportivo Tony D'Amico e dall'amministratore delegato dopo aver sostenuto positivamente le visite mediche stamani dalle 9 alla clinica La Madonnina di Milano.

12:45

Barcelloni, ufficiali le cessioni di Lenglet e Vitor Roque

Il Barcelona ha annunciato che il difensore Clément Lenglet è stato ceduto all'Atlético Madrid, mentre l'attaccante brasiliano Vitor Roque, poco prolifico da quando è arrivato in Catalogna, è stato ceduto al Betis Siviglia.

12:34

Monza, ufficiale Machin al Frosinone

Il Monza comunica che "José Machin si trasferisce al Frosinone a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025". Il centrocampista vanta 83 presenze e 6 reti con i biancorossi, con cui ha vissuto da protagonista la doppia Promozione dalla Serie C alla A, segnando anche uno storico gol nella finale di Pisa del 29 maggio 2022. "In bocca al lupo a José per la sua nuova avventura!", scrive il club brianzolo.

12:27

Osimhen, parla l'agente: "Non è un pacco da spedire lontano"

L'agente di Osimhen, Roberto Calenda, ha scritto un post su X: "Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio". (LEGGI LA NOTIZIA)

12:17

Frosinone, ufficiale Sorrentino dal Monza

Il Monza comunica che "Alessandro Sorrentino si trasferisce al Frosinone a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025". Arrivato in Brianza nell’estate 2022, il portiere abruzzese ha debuttato in Serie A con la maglia biancorossa il 17 settembre 2023 contro il Lecce, giocando poi altre 6 gare in campionato."Ora una nuova avventura per continuare il percorso di crescita, in bocca al lupo ad Alessandro per un brillante futuro!", si legge nel comunicato.

12:06

Como, fatta per il difensore Kempf

Il Como non si ferma più. E così, nelle scorse ore, ha definito l’intesa anche per il difensore dell’Hertha Berlino Marc-Oliver Kempf (29), oggi in Italia per le visite che anticipano la firma sul contratto.

11:54

Cagliari tra Gaetano e Traoré

Oltre a Gianluca Gaetano (24), il Cagliari continua a pensare a Hamed Traoré (24): il Bournemouth ha l’accordo totale con l’Auxerre, ma lui vuole tornare in Italia

11:46

Empoli in pressing per De Sciglio

L'Empoli ha parlato con Mattia De Sciglio (31) ed è in pressing sul terzino della Juve per trovare un accordo in questi ultimi giorni. Solo in assenza di un’intesa con i toscani o con un’altra società, il bianconero potrebbe rescindere il contratto per poi accordarsi da svincolato.

11:33

Como, subito convocato Sergi Roberto

C'è anche Sergi Roberto nella lista dei convocati dall'allenatore del Como, Cesc Fabregas, per la sfida di questa sera al Cagliari. Questo l'elenco completo: Audero, Vigorito, Reina; Sala, Goldaniga, Iovine, Dossena, Moreno, Barba; Strefezza, Fadera, S. Roberto, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli, Paz; Gabrielloni, Cutrone, Belotti, Jasim, Cerri.

11:18

Napoli, Cheddira va all'Espanyol

Walid Cheddira giocherà nell'Espanyol. L'attaccante della nazionale marocchina, reduce da una stagione con il Frosinone e da un ottimo ritiro con il Napoli, vivrà una prestigiosa avventura in Liga: operazione in prestito secco. (LEGGI LA NOTIZIA)

10:59

Juventus, le prime foto di Conceicao al J Medical

Le prime foto di Conceicao pronto per le visite mediche con la Juventus.