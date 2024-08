L'Empoli non molla De Sciglio: ecco cosa può succedere in queste ore

L'Empoli non molla Mattia De Sciglio. Come raccontato anche oggi, sono previsti nuovi contatti tra gli azzurri e il terzino bianconero per un accordo sul trasferimento in Toscana. I primi colloqui non hanno portato ad un'intesa, ma il club di Fabrizio Corsi ci riproverà in queste ore con l'intento di arrivare ad una soluzione soddisfacente per tutti. In caso di mancato sì, De Sciglio potrebbe comunque risolvere il suo contratto con i bianconeri per poi accordarsi dal 31 in poi da giocatore svincolato. Ma per l'Empoli c'è ancora tempo per un assalto finale, considerando che il mercato in Italia chiude venerdì alle 24:00.