Koopmeiners, Lukaku, Danso diretta calciomercato: le trattative LIVE

Koopmeiners si avvicina alla Juve, Roma in pressing su Danso, Napoli che aspetta Lukaku. Mancano quattro giorni alla fine del calciomercato e sono ancora tante le trattative pronte a essere concluse. Segui tutti gli sviluppi di giornata in tempo reale con la diretta del Corriere dello Sport-Stadio.

11:15

Fatta per Koopmeiners alla Juve

Teun Koopmeiners alla Juventus: ci siamo. Definita in mattinata l'operazione con l'Atalanta che arriverà a sfiorare i 60 milioni di euro così divisi: 10 milioni per il prestito, 40 per il riscatto obbligatorio più bonus vari fino ad arrivare alla cifra complessiva di57-59 milioni. (LEGGI LA NOTIZIA)

11:05

Juventus, ufficiale Conceicao in prestito

Ufficiale Francisco Conceição alla Juventus. Il fantasista portoghese, come si legge nella nota del club bianconero, arriva a Torino in prestito per una stagione.

10:52

Roma, arriva Danso: le cifre

Roma, è fatta per il difensore Kevin Danso dal Lens. Affare in prestito con obbligo di riscatto a 22 milioni più 3 di bonus.

10:50

Lecce, ufficiale Gendrey all'Hoffenheim

Operazione di mercato in uscita per il Lecce. Il club salentino comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il difensore Valentin Gendrey all'Hoffenheim.

10:45

Napoli, McTominay sempre più vicino

Scott McTominay è sempre più vicino al Napoli. Con il Manchester United operazione in via di definizione per il centrocampista scozzese.

10:35

Fiorentina, si avvicina Adli dal Milan

Yacine Adli è pronto a trasferirsi dal Milan alla Fiorentina. Rinforzo in arrivo a centrocampo per Palladino.

10:16

Manchester United, quasi fatta per Ugarte

Si avvicina sempre di più per il Manchester United l'acquisto di Ugarte dal Psg.

9:58

Danso dentro e Abrahm fuori: la strategia della Roma

Abraham al West Ham, Danso alla Roma. Via un centravanti, dentro un difensore. Sono due operazioni simili, prestito con obbligo di riscatto, per due ruoli diversi. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:40

Osimhen vuole soltanto il Psg

Futuro ancora incerto per Victor Osimhen che continua ad aspettare il Psg. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:30

Roma, Cristante in bilico: cosa succede

Bryan Cristante frastornato dopo Empoli e ora in bilico. Il suo contratto con la Roma scade nel 2027. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:13

Koopmeiners alla Juve: affare in chiusura

Si avvicina l'accordo definitivo per la cessione di Teun Koopmeiners alla Juventus. Affare in chiusura entro 48 ore. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:06

Lukaku al Napoli, la firma slitta ancora

Slitta ancora la firma di Romelu Lukaku al Napoli per la questione legata ai diritti d'immagine. (LEGGI LA NOTIZIA)

