Chiesa al Liverpool, ecco quanto guadagnerà in Inghilterra

Federico Chiesa è del Liverpool. L'attaccante italiano si è imbarcato intorno alle 1330 su un aereo privato per raggiungere l'Inghilterra ed iniziare quindi anche ufficialmente la sua nuova esperienza. «Sono felicissimo, saluto tutti i tifosi della Juve che porterò sempre nel cuore», le parole del calciatore rilasciate a SkySport al momento della partenza. Ricordiamo che l'accordo totale tra le due società è stato raggiunto ieri pomeriggio, mentre in serata, in occasione di una cena tra l'agente Fali Ramadani e Cristiano Giuntoli, sono stati limati gli ultimissimi dettagli.