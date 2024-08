Manu Koné alla Roma, è ufficiale: i dettagli e il numero di maglia

Roma, Koné giocherà con la maglia numero 17

Il comunicato ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto in prestito con obbligo di riscatto di Manu Koné. Il centrocampista – classe 2001 – arriva dal Borussia Moenchengladbach, squadra in cui militava dal 2021. Nella sua carriera, inoltre, ha vestito la maglia del Tolosa. Con la nazionale francese, Koné ha partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024, vincendo la medaglia d’argento. Fa parte, inoltre, della selezione maggiore guidata da Didier Deschamps. In giallorosso vestirà la maglia numero 17. Benvenuto a Roma, Manu!"