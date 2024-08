Il Napoli non ha preso il nuovo esterno e, così, Alessio Zerbin è rimasto in Campania. Per le firme con i biancorossi serviva infatti il via libera definitivo di Antonio Conte che, come raccontato, sarebbe arrivato solo con l’ingaggio di un altro esterno offensivo. L’accordo tra il giocatore e il Monza era totale, i brianzoli avevano prenotato anche le visite mediche del classe '99, ma se ne riparlerà eventualmente più avanti.