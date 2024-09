Ochoa riparte dal Portogallo, è ufficiale: ecco dove giocherà

A 39 anni Guillermo Ochoa riparte dall’AFS Futebol SAD, formazione che milita nel massimo campionato portoghese ed è pronta a confrontarsi con club del calibro di Porto, Benfica e Sporting Lisbona. Trasferimento a parametro zero per la bandiera della nazionale messicana, che ha visto recentemente scadere il suo contratto con la Salernitana. Il sogno? Centrare una convocazione per il Mondiale 2026.