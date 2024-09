Rabiot, offerta shock dall’Arabia: 20 milioni l’anno

E alla fine Adrien Rabiot potrebbe essere l’ennesimo talento che vola in Arabia. Per il francese, senza squadra dopo la fine del contratto con la Juventus, è pronta un’offerta shock dall’Arabia: 20 milioni l’anno. A metterla sul piatto, con la mamma agente che sta conducendo la trattativa, l’As Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo. Proprio lui starebbe spingendo per avere in squadra il francese quanto prima. Da capire, però, come potrebbe tesserarlo l’As Nassr che ha già gli slot per gli 8 stranieri al completo. Secondo alcuni operatori di mercato si potrebbe chiedere una deroga annuale.