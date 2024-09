Veretout passa dal Marsiglia al Lione a mercato concluso grazie alla regola 'jolly'

La regola del jolly

In quasi la totalità dei campionati professionistici questo trasferimento non sarebbe stato possibile. Da regolamento la chiusura del calciomercato implica infatti l'assoluta impossibilità per i club di formalizzare nuovi accordi oltre una data prestabilita. Nel caso della Francia, così come per l'Italia, il calciomercato si è concluso nella giornata di venerdì 30 agosto. Nonostante il termine ultimo fosse passato, Lione e Marsiglia hanno però completato l'iter per il trasferimento di Veretout con 5 giorni di ritardo grazie a una speciale regola valida solo per il campionato d'oltralpe. Si tratta della cosiddetta regola "jolly", che permette alle squadre di Ligue 1 di compiere un solo acquisto fuori dal periodo del calciomercato, a patto che questo provenga da un altro club francese.