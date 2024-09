Dennis Man uomo mercato: prezzo raddoppiato e spunta un retroscena su un club di A

Trascinatore del Parma della passata stagione, miglior giocatore della A del mese di agosto: è un momento magico per Dennis Man , attaccante rumeno classe '98, tra i protagonisti assoluti del calciomercato italiano e internazionale. Sono tante le società sulle sue tracce e in occasione della prossima sfida casalinga del Parma, in programma lunedì contro l'Udinese, è previsto il blitz di alcuni emissari di club stranieri per osservarlo e studiarlo da vicino. Bayern, Borussia , Lione , Ajax e Marsiglia hanno mosso già i primi passi e presto la lista delle corteggiatrici potrebbe quindi allungarsi.

Il retroscena sul Milan e le parole di Mourinho

«In questo momento, ha bisogno di salute e tranquillità - ha dichiarato a Fanatik l'agente Becali-. Dopo aver firmato il rinnovo, Man è felice e sereno. Quando gli dai la palla sulla fascia, non hai paura che la perda. Mourinho mi ha chiamato dopo che ha segnato contro la Fiorentina e mi ha detto: 'Hai visto Giovanni, cosa significa la Serie A? Il futuro è loro'. Hanno solo bisogno che Dio li mantenga in salute». La partita contro il Milan ha sicuramente aumentato l'appeal del calciatore, diventato in breve tempo uno dei più ambiti all'estero. Di certo, dopo averlo pagato 15 milioni di euro, ora il Parma si gode la sua consacrazione senza scendere dalla richiesta di 30 milioni di euro come base d'asta. E sono anche tante le società italiane interessate al calciatore con il Milan che, anche in passato, ha preso informazioni direttamente con i ducali.