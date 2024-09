Milik-Juve, sarà addio: Giuntoli cerca un nuovo attaccante

Una vera data sul ritorno in campo ancora non c'è, né è ipotizzale a breve. Per questo resta il mistero sulle tempistiche del recupero di Milik, fermo ai box ormai da diversi mesi e destinato a lasciare presto Torino. Certo, la prossima pausa delle Nazionali potrebbe essere un buon momento per lavorare con Thiago Motta , ma molto dipenderà dall'attaccante polacco e da quanto sentirà dolore. Ricordiamo che l'ex Napoli si è fatto male durante l'amichevole del 7 giugno contro l' Ucraina : un infortunio, l'ennesimo, che poi lo ha costretto ad operarsi al menisco mediale del ginocchio sinistro. All'epoca si parlava di circa 40 giorni di stop, ma il recupero si è rivelato più lungo del previsto con il giocatore ancora alle prese con la riabilitazione.

Il retroscena sul Genoa e un addio annunciato

E il calciomercato? La scorsa estate Milik è stato offerto senza successo al Genoa e a diversi club esteri. La Juve, ricordiamolo, puntava a cederlo anche per liberarsi del suo ingaggio, ma non si sono verificate le condizioni e adesso il suo addio è tornato d'attualità. In Polonia infatti non hanno dubbi: Milik saluterà presto la Juve anche perché nei piani del club piemontese ci sono altre soluzioni. Yildiz falso nueve? Un'idea, ma non certo definitiva visto che Giuntoli a gennaio lavorerà per rafforzare il reparto offensivo senza ovviamente trascurare i contatti con l'entourage di Jonathan David.