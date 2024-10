Caso Diarra, il piano della Fifa per rimediare al precedente

La Fifa avvierà un dialogo globale sul sistema dei trasferimenti per adattare l'articolo 17 del Regolamento sullo status e il trasferimento dei giocatori (Rstp). L'annuncio fa seguito alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sul caso Diarra ed è in linea con l'obiettivo strategico della Fifa di migliorare ulteriormente il sistema dei trasferimenti. Nei prossimi giorni, la Fifa inviterà formalmente le parti interessate a commentare e proporre idee in relazione all'articolo 17 dell'Rstp ('Conseguenze della risoluzione di un contratto senza giusta causa') al fine di consolidare le proposte e identificare il modo migliore per procedere.