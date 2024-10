Manolas torna in campo: ecco dove giocherà l'ex Roma e Napoli

Torna in campo Kostas Manolas . L'ex difensore, tra le altre, di Roma e Napoli , svincolato da giugno al termine del proprio contratto con la Salernitana , ha deciso di ripartire dalla Grecia , firmando con il Pannaxiakos . Un ritorno alle origini in tutto e per tutto, essendo il club dove ha mosso i primi passi su un campo di calcio, dal 2003 al 2007.

Manolas al Pannaxiakos: il comunicato del club

In seguito, il comunicato del club relativo all'arrivo di Manolas: "Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e la grande famiglia del Pannaxiakos Sports Club, con grande gioia, emozione e orgoglio, annunciano l'arrivo del calciatore internazionale Kostas Manolas. Il giocatore ha indossato la maglia AEK, dell'Olympiacos, Roma, Napoli e ha onorato la maglia della Nazionale Greca. Difensore centrale greco ammirato in giro per l'Europa, rafforzerà l'impegno di Pannaxiakos in campionato. Benvenuto Kostas".

Ritorno alle origini

Dopo 224 partite in Serie A, 51 in Champions League e 27 in Europa League (tra le altre), Manolas, ha così deciso di tornare sull'isola di Naxos, dove è nato nel giugno del 1991, per giocare con il Pannaxiakos.