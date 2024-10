L'Atalanta punta Maldini, Percassi: "Lo stiamo monitorando"

"Maldini è un ragazzo che ovviamente l’Atalanta deve seguire". Sono bastate queste parole, pronunciate da Luca Percassi per far infiammare, ancora a fine ottobre, il calciomercato. L'amministratore delegato dell'Atalanta, intervistato da Sky Sport a pochi minuti dalla partita con il Verona, si è lasciato andare ad apprezzamenti per il giocatore del Monza.