Calciomercato, Maksimovic riparte dalla Ligue 1: ufficiale al Montpellier

Nicola Maksimovic, ex difensore dei Torino, Napoli e Genoa, riparte dalla Ligue 1: è un nuovo giocatore del Montpellier. C'è l'annuncio ufficiale del tesseramento del difensore che dallo scorso primo luglio era svincolato in seguito alla conclusione della sua esperienza in Turchia con l'Hatayspor.