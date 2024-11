Gyokeres, numeri pazzeschi e un addio già deciso: il retroscena su Juve e Milan

Più gol che presenze. I numeri di Viktor Gyokeres con la maglia dello Sporting sono semplicemente impressionanti: 20 reti segnate in 16 apparizioni complessive tra campionato e coppe, più 4 assist. Un bottino pazzesco, quello del 26enne svedese di origini ungheresi, da tempo obiettivo delle grandi società inglesi e del Psg . Uno dei primi club a prendere contatti con il suo entourage è stato l'Arsenal, poi lo United ora guidato dal suo ex allenatore Amorim, senza dimenticare Chelsea e City : la possibile partenza di Haaland obbliga infatti i Citizens a posizionare i riflettori anche sul goleador classe '98.

Juventus e Milan, sondaggio per Gyokeres in estate

E le italiane? L'attuale clausola da 100 milioni rappresenta di fatto un enorme ostacolo per le società come Juve e Milan che, anche la scorsa estate, avevano sondato il terreno con l'entourage dell'attaccante. Di certo in Portogallo hanno pochi dubbi: Gyokeres nel 2025 lascerà lo Sporting per fare il salto in una grande squadra. C'è chi aveva ipotizzato anche un trasferimento allo United a gennaio, per raggiungere subito il tecnico Amorim, con cui ha un grande rapporto. Ma su questo tema è arrivata direttamente la smentita del manager portoghese fresco condottiero dei Red Devils dopo l'esonero di Ten Hag.