Atalanta, non solo Lookman: anche per Ederson c'è un'asta di mercato

È un momento magico per l'attaccante dell' Atalanta Ademola Lookman . Autore di una doppietta contro il Napoli, e tra i candidati dell'ultimo pallone d'Oro, il goleador nigeriano è sempre più determinante con la maglia nerazzurra: infatti sono già sette i gol a cui si aggiungono i 5 assist stagionali. Eppure, l'ultima estate non è stata tranquilla. Dopo le sirene del Psg e le ricche offerte della Premier, c'è stato un momento di tensione tra la società nerazzurra e il giocatore, rimasto fuori per alcune giornate e tornato in campo dal 1' solo al quarto turno contro la Fiorentina. Un rientro con il botto, si direbbe: perché Lookman lo scorso 15 settembre ha firmato una grande giocata per il gol di Retegui e, soprattutto, ha segnato il gol del definitivo 3-2.

Sirene dalla Premier per i talenti di Gasperini

Merito quindi del lavoro di Gasperini e di quello strategico della Dea, in grado di riportare il sereno con l'attaccante tornato centrale come ai tempi della tripletta nella finale di Europa League. Per i suoi numeri a molti ricorda l'ex talento sloveno Josip Ilicic. Un paragone pesante per i tifosi nerazzurri ma non per chi, ormai, lo considera una stella del calcio europeo, come le big della Premier e del solito Psg pronte a scatenare presto un'asta per aggiudicarselo. Non solo Lookman: la Dea si gode anche la definitiva consacrazione del brasiliano ex Salernitana Ederson che è sempre molto stimato dalla Juve, dal City e dai club della Premier. Il Liverpool, in particolare, aveva provato a prenderlo anche nei mesi scorsi, ma da Bergamo sono arrivati sempre netti rifiuti.