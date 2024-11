Neymar lascia l'Al Hilal? Uno storico club esce allo scoperto

Il Santos, retrocesso per la prima volta la scorsa stagione, è tornato nel massimo campionato brasiliano e ora punta Neymar. A confermarlo è stato Marcelo Teixeira dos Santos che, come riportato da O'Jogo, ha dichiarato: “Il nostro modo di relazionarci a Neymar è chiaro e obiettiv sia suo il padre sia con il suo entourage. Parliamo da tempo. Mi conoscono, conoscono Santos. I tempi per un ritorno di Neymar non sono ancora maturi. Dobbiamo aspettare. Ha un contratto con l'Al Hilal”.