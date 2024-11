Juventus, due ostacoli per Kiwior: Thiago Motta è avvisato

La Juventus vuole inserire almeno un difensore a gennaio e tra i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli c'è Jakub Kiwior dell'Arsenal. Il centrale polacco presenta il vantaggio di aver lavorato con Thiago Motta allo Spezia nel 2022, quindi, conosce già le idee e i metodi di allenamento del tecnico italo-brasiliano, in piena emergenza dopo gli infortuni di Bremer e Cabal. Ma l'operazione con i Gunners ad oggi resta in salita. Per due motivi. Il primo: con l'infortunio di Calafiori i londinesi non vorrebbero privarsi a cuor leggero di un centrale. Il secondo: la partenza del classe 2000 ad oggi è programmata per la prossima estate, per una cifra vicina a quella spesa nel 2023.