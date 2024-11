Insigne, quale futuro: ecco dove potrebbe andare dopo il Canada

Lorenzo Insigne si guarda intorno. Allarga i suoi orizzonti dal Canada all’Europa, passando per il Medio Oriente. L’ex capitano del Napoli, al Toronto FC dalla stagione 2022-2023 e legato al club canadese da un contratto fino al 2026, in questo periodo è in vacanza a Dubai insieme con la famiglia, approfittando della conclusione degli impegni della sua squadra in Major League Soccer (è fuori dai playoff). Lorenzino, però, ha deciso di sfruttare il tempo libero anche per organizzare una riunione dal vivo insieme con i membri del suo entourage - ha postato una story con l’agente Alessandro Favaro - così da fare un punto sul suo futuro professionale.