Lewandowski e quel trasferimento mancato allo United: "Quando mi chiamò Ferguson..."

Lewandowski: "Perché non sono andato allo United? Chiedete al club"

Come rivelato dal diretto interessato ai microfoni di Rio Meets, podcast dell'ex calciatore Rio Ferdinand, è stato vicinissimo al Manchester United. Nel 2012 lo chiamò direttamente Sir Alex Ferguson: "Non capivo niente, gli ho chiesto di ripetere però sapevo cosa volevo dirgli, ovvero che volevo giocare per lui. Perchè non ho firmato per lo United? Chiedi al club. Quella volta ho dato la mia totale apertura al trasferimento, se Ferguson chiama non puoi dire di no. Specialmente a 22 o 23 anni e con il Machester United nel suo prime". Chissà come sarebbe andata.