Juve, Tah sempre più lontano: ecco chi è in vantaggio

Jonathan Tah è sempre stato considerato un obiettivo molto complicato per la Juventus e l'Inter. E adesso, a pochi mesi dalla scadenza del contratto, il difensore ex Amburgo è segnalato sempre più vicino al Barcellona. In realtà fonti tedesche non danno ancora per sconfitto il Bayern, che è da tempo sulle tracce del classe '96 molto apprezzato pure in Premier League. Ma dopo l'incontro di ieri tra Deco e l'agente del calciatore, i catalani sembrano avere un vantaggio. Una pole ufficiosa, favorita anche dai buoni rapporti con il procuratore del centrale.