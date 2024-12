I migliori giocatori in scadenza in Europa: i nomi sono clamorosi!

Arnold, Van Dijk, Davies: quanta qualità in difesa

Tra i difensori c'è qualità da vendere. In Premier League sono in bilico campioni del calibro di Alexander-Arnold e Van Dijk (Liverpool), Maguire e Lindelof (Manchester United). In Bundes viaggiano verso la scadenza Alphonso Davies e Dier del Bayern Monaco e Tah del Bayer Leverkusen, mentre in Liga a giugno scade Mendy del Real Madrid. In Italia invece, tra i big, si svincoleranno a giugno Kolasinac (Atalanta), Calabria (Milan), De Vrij (Inter), Hummels (Roma) e Danilo (Juventus).