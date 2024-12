Mercato invernale, i 10 colpi più attesi per gennaio

Giacomo Raspadori vorrebbe maggiore spazio e, per questo, il suo nome è finito nei discorsi del club azzurro con la Roma e la Juve. Con i bianconeri si è parlato di Nicolò Fagioli, un altro nome importante di questa sessione, mentre con i giallorossi ci sono stati dei dialoghi su Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma sta vivendo un periodo molto particolare con Ranieri che per il suo centrocampo titolare ha fatto altre scelte, ma il suo contratto in scadenza nel 2026 gli dà tanta forza in sede di mercato. E le richieste non mancano.

La priorità di Conte è Danilo

Sempre il Napoli è in trattativa con la Juve per Danilo. Il difensore brasiliano è la prima scelta di Antonio Conte per il suo reparto arretrato: l'ultima offerta prevede un contratto di un anno e mezzo e, vista l’esigenza del momento, i campani sperano di trovare presto una soluzione. Gli azzurri seguono anche Ismajli dell'Empoli e Martinez Quarta della Fiorentina. Nel frattempo, prosegue la trattativa con il Cagliari per lo scambio Scuffet-Caprile.

Anche il futuro di Theo Hernandez è incerto. L'agente del terzino, Quilon, ha incontrato il Milan per parlare di prolungamento. Il classe '97 vuole restare, ma anche con un rinnovo potrebbe lasciare i rossoneri. In passato è stato cercato dal Bayern mentre in Spagna, in più occasioni, si è parlato di un possibile ritorno al Real Madrid.

Fase di valutazione invece per Leonardo Spinazzola che, dopo l’arrivo a zero della scorsa estate, potrebbe lasciare Napoli e indossare una nuova maglia. Ha avuto contatti con la Fiorentina e il Torino. Vanno poi considerate le piste spagnole e quelle arabe.