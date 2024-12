Pellegrini per Raspadori, Roma e Napoli adesso studiano lo scambio

Giacomo Raspadori è uno dei pezzi pregiati del mercato di gennaio. Sia chiaro: non è detto che cambierà sicuramente squadra - Conte ha spiegato che non lascerà andare i giocatori bravi senza la certezza di poter incastrare altri tasselli di pari qualità - ma è di certo una delle chiavi della campagna del Napoli. Piace alla Juve, dicevamo, e poi anche alla Roma, ma in entrambi i casi non è stata ancora trovata la strada più agevole per disegnare uno scambio. E se Fagioli è l’uomo bianconero scelto per il centrocampo, Lorenzo Pellegrini è quello in quota giallorossa.