Chiesa via dal Liverpool a gennaio? La risposta del suo agente

Federico Chiesa sta vivendo mesi di grande difficoltà al Liverpool e, per questo motivo, è diventato l'oggetto dei desideri di più di una squadra, in tutta Europa, per il mercato di gennaio. L'ex attaccante della Juventus, approdato ai Reds nell'agosto scorso, ha raccolto finora solo 123 minuti in campo in appena 4 presenze (di cui una in Premier League) in gare ufficiali con il Liverpool, fermato da problemi fisici e scelte tecniche dell'allenatore Arne Slot. Interpellato dal portale 365scores, Fali Ramadani, agente di Chiesa, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito: "Il club non ha alcuna di rinunciare al giocatore - le sue parole - Federico resta al Liverpool e sta cercando l'opportunintà di giocare in futuro. Questo è ciò che posso confermare adesso".