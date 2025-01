Calciomercato, da Fazzini a Kolo Muani e Casadei: le trattative di oggi. Rivivi la diretta

21:11

I calciatori più costosi al mondo

Il Cies ha pubblicato la classifica dei giocatori dal valore di trasferimento stimato più alto: nei primi cinque ce ne sono tre del Real Madrid, il miglior italiano è Bastoni, sorprende Yildiz. GLI ITALIANI IN CLASSIFICA

21:00

Roma, Le Fée ai saluti

Enzo Le Fée si prepara a salutare la Roma. Ad attenderlo c'è il Sunderland, attualmente impegnato in Championship. TUTTI I DETTAGLI

20:55

Venezia, ufficiale l'arrivo di Cheick Condé

"Il Venezia FC - si legge nella nota ufficiale del club lagunare - comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Cheick Condé dall'FC Zurigo. Il calciatore nato in Guinea ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2027".

20:40

Latina, ecco Luca Crescenzi

Luca Crescenzi è un nuovo difensore del Latina. Il centrale classe '92 arriva dal Padova, dopo aver giocato appena 84 minuti in questa stagione.

20:25

Felipe Caicedo riparte dall'Ecuador

Dopo oltre un anno e mezzo di inattività, Felipe Caicedo ha deciso di ripartire dal Barcelona di Guayaquil, club che milita nella massima divisione ecuadoriana. L'ex Lazio ha sposato il progetto della sua squadra del cuore nell'anno del centenario. LA PRESENTAZIONE SOCIAL

20:15

Juve Stabia, ufficiale l'acquisto di Sgarbi dal Napoli

Questa la nota ufficiale della Juve Stabia, che ha ufficializzato l'acquisto di Lorenzo Sgarbi: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, in prestito secco, dalla S.S.C. Napoli, dell’attaccante Lorenzo Sgarbi che si lega alla nostra società con contratto fino al 30 giugno 2025". Queste le prime parole dell'ex attaccante del Bari: "Sono felice e molto carico di iniziare questa nuova esperienza avendo già la testa alla partita di domenica contro lo Spezia. Conosco il tifo e il calore della piazza e spero di vederli presto da vicino, sempre più numerosi, con l’augurio di poter gioire tutti insieme".

20:05

19:50

Fiorentina, il grande obiettivo è Luiz Henrique

Il grande obiettivo della Fiorentina si chiama Luiz Henrique, attaccante del Botafogo. La Fiorentina è molto interessata al classe 2001: in particolare il dt Roberto Goretti, che lo segue da due mesi. La dirigenza viola ha presentato una prima offerta da 16 milioni più 2 di bonus, ma il Botafogo l'ha respinta perché non vuole scendere sotto la richiesta di 30 milioni. Il presidente John Textor è un osso duro e ha un piano ben preciso per Luiz Henrique: vuole portarlo al Lione, di cui è proprietario, come fatto con l'argentino Thiago Almada. I francesi vivono una condizione finanziaria complicata, per questo motivo, una volta trasferito in Ligue 1, il giocatore potrebbe comunque essere trattato da un club interessato. Il problema rimane la cifra di partenza, che i viola potrebbero limare proponendo a Textor una percentuale sulla futura rivendita. Ma non è niente più che un'ipotesi. Di certo il ventiquattrenne vuole tornare in Europa, in particolare le sue preferenze vanno alla Spagna e all'Italia. Per questo quando ha saputo dell'offerta viola, il ragazzo ha iniziato a fare pressioni sul Botafogo.

19:35

Inter, Nico Paz per l'estate. In difesa piace Juma Bah

In casa Inter tiene banco la questione Nico Paz. L'argentino piace moltissimo all'Inter, con Javier Zanetti primo sponsor dell'operazione. Anche qui si tratta di un movimento in prospettiva estiva, a cifre differenti (intorno ai 20-25 milioni) dando per scontato che il Real eserciterà la recompra. Sfruttando il fatto che a Madrid la batteria dei trequartisti già al completo, l’Inter vorrebbe mettere in piedi un'operazione alla Brahim Diaz, con sì una nuova recompra merengue dopo due stagioni, ma almeno al doppio di quanto pagato inizialmente: quindi fissare un riscatto intorno ai 45-50 milioni. Per la difesa, nel nome della linea verde, si parla di Juma Bah, con una valutazione anche qui oltre i 10 milioni: il Valladolid, proprietario del cartellino, ha bisogno di soldi; il profilo piace per i 18 anni e le già 10 presenze in questa Liga, sarebbe un forte investimento per il futuro. Da segnalare anche gli interessamenti per Tomas Perez, centrocampista centrale, e Mateo Silvetti, ala offensiva, entrambi di proprietà del Newell's Old Boys.

19:20

Marsiglia, Benatia è il nuovo direttore sportivo

Benatia è diventato il nuovo direttore spportivo del Marsiglia. Questo il comunicato del club: "L'Olympique de Marsiglia è lieta di annunciare la nomina di Medhi Benatia alla carica di direttore sportivo. Dopo aver prestato servizio come consigliere sportivo dal novembre 2023, Medhi Benatia continua l'avventura in una società a suo cuore al fianco del Presidente Pablo Longoria al suo ritorno all'OM".

19:05

Inter, spunta l'idea Sucic

Il principale nome per il centrocampo è quello di Petar Sucic, ventunenne della Dinamo Zagabria, finito nel mirino da qualche tempo e su cui c'è molta concorrenza: nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Fiorentina, mentre il Borussia Dortmund lo ha osservato più volte. La valutazione oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro, mentre l'ingaggio non sarebbe un problema. È un centrocampista difensivo e nelle ultime partite non è potuto scendere in campo a causa di una frattura al metatarso del piede, patita a novembre in Nations League della sua Croazia contro la Scozia. Da capire eventualmente la formula e quando Sucic verrà inserito in rosa, perché non è escluso che - se si trovasse la quadratura - non possa rimanere altri sei mesi alla Dinamo per poi aprire un nuovo capitolo dall'estate. A seguirlo, nel luglio scorso, era stato il Como.

18:50

Napoli, ecco Hasa: il comunicato e il messaggio di De Laurentiis

Dopo Scuffet, il Napoli ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Luis Hasa dal Lecce: i dettagli.

18:35

Milan: Okafor piace al Lipsia. Se parte, si punta Rashford

Per quanto riguarda il mercato del Milan, qualcosa potrebbe accendersi in caso di cessione di Okafor. L'attaccante svizzero, attualmente infortunato, piace al Lipsia, club della galassia RedBull dalla quale il numero 17 proveniva, sponda Salisburgo, prima del trasferimento a Milano nell'estate del 2023. La trattativa è concreta: si tratta sulla base di un prestito con opzione d’acquisto a favore del club tedesco intorno ai 15 milioni di euro, con possibile leggere plusvalenza a favore di quello italiano. Con l'eventuale partenza di Okafor, occhio all'accelerata su Rashford. Sull'inglese, in rotta con il Manchester Utd, c'è la concorrenza di diversi club esteri (Borussia Dortmund su tutti), ma il Milan tiene monitorata la situazione; l'affare si farebbe solo se gli inglesi contribuissero a pagare i 7 milioni restanti d'ingaggio per questa stagione. Dialogo attivo tra le parti. È attiva anche la pista Samuele Ricci per la prossima estate. Il Milan sta cercando di bruciare la concorrenza trattando con il Torino e l'entourage del classe 2001, che ha appena rinnovato fino al 2028; il prezzo, 25 milioni di euro, è in linea con la volontà di entrambe le parti di andare avanti a trattare.

18:20

Juve, la situazione per Kolo Muani

Sul mercato della Juve salgono sempre più le quotazioni di Kolo Muani, epurato da Luis Enrique nelle ultime gare e che il Psg può prestare anche senza obbligo di riscatto: può giocare sia con Vlahovic che da solo, dando nuove soluzioni a Motta soprattutto in caso di assalto all'arma bianca. Una cosa che è mancata nei primi sei mesi di Juventus e che difficilmente potrà accadere di nuovo. Il problema è dettato dall'ingaggio da 8 milioni netti all'anno, ma è probabile che il Psg abbia in agenda di partecipare all'ingaggio pur di non depauperare del tutto un investimento da 95 milioni fatto un anno e mezzo fa.

18:05

Napoli, ecco Scuffet: il primo allenamento con Conte

Ieri l'ufficialità dell'operazione con il Cagliari, oggi il primo allenamento con la squadra: le foto.

17:50

Juve, Vlahovic è il nuovo caso Chiesa?

In casa Juve va calcolato il fattore Dusan Vlahovic. È in scadenza al 30 giugno del 2026, a fine gennaio ci sarà un incontro fra il direttore dell'area tecnica, Cristiano Giuntoli, e l'agente Darko Ristic per l'eventuale rinnovo contrattuale. L'investire una cifra altissima per Zirkzee, che potrebbe prenderne il posto, rischia di essere visto come un problema e non una soluzione, senza considerare che a giugno saranno solo dodici i mesi di contratto rimanenti, con uno scenario plausibile di avere un nuovo braccio di ferro alla Chiesa. Il risultato alla fine sarebbe più o meno lo stesso, cioè quello di cercare offerte senza troppa forza contrattuale dalla propria, oltre a cambiare il proprio assetto in avanti. Per ora l'accordo con Vlahovic non c'è, ma da febbraio in poi si entrerà nel vivo.

17:35

Crisi Juve in attacco: Zirkzee si complica

Forse non è un tramonto definitivo, ma almeno un'eclisse (prolungata) sì. Perché sulla trattativa fra Juventus e Manchester United per Joshua Zirkzee è calato il buio. Pesto, nonostante i soli tre minuti concessi da Ruben Amorim all'ex Bologna contro il Liverpool e della sua stessa ammissione di un mercato che è aperto anche per il centravanti. Poi c'è il volere di Zirkzee. Intrigato dalla possibilità Juventus ma che vivrebbe l'addio allo United come una personale sconfitta, dopo sei mesi dove è sempre stato impiegato per almeno una manciata di minuti tranne in un paio di circostanze. Certo, si può obiettare che l'olandese non sia stato la migliore versione possibile di sé, ma è un altro campionato rispetto a quello italiano, una novità per chi aveva giocato in Germania e Belgio, in un club di primissima fascia dove le pressioni sono altissime. Perciò le attenuanti ci sono e un periodo di adattamento era da mettere in preventivo. Infine ci sono sempre le solite problematiche dovute alla formula per un eventuale approdo alla Juve: i bianconeri non offrono nient'altro che il prestito con diritto, mentre i Red Devils potrebbero iniziare a ragionare almeno con un obbligo di riscatto a giugno, quando poi si giocherà il Mondiale per club.

17:20

Roma e Milan, le strategie per tenere Saelemaekers e Abraham

Sale Abraham e Saelemaekers. I due derby giocati tra domenica e lunedì, l’Olimpico e Riyad, aumentano la convinzione di Milan e Roma: forse lo scambio dei prestiti è stato conveniente per tutti, tanto da meritare una valutazione in prospettiva. Se l’affare impostato in fretta e furia alla fine di agosto, senza vincoli di riscatto da ambo i lati, diventasse definitivo? Bisognerebbe trovarsi sulle valutazioni dei cartellini, che soddisfino le rispettive necessità di bilancio senza ovviamente gonfiare le plusvalenze. La Roma ha già incassato 1 milione per l’operazione estiva. Ma se i calciatori sono contenti di stare dove sono ora, un modo si troverà. Anche perché entrambi, sia Abraham sia Saelemaekers, hanno rinnovato i rispettivi contratti prima di muoversi. Al Milan tra l’altro piace Cristante, attualmente fermo per infortunio. La Roma lo considera cedibile.

17:05

Danilo fuori: il Napoli lo vuole, tifosi della Juve perplessi

Prima capitano, ora ai margini: il difensore brasiliano bianconero resta in attesa. La situazione.

16:50

16:35

Lazio, Fazzini voleva trasferirsi a Roma dopo il derby: Corsi però non molla

Fazzini freme per raggiungere la Lazio, già pensava di trasferirsi a Roma dopo il derby. Da giorni non si sta più allenando. Baroni ne avrebbe bisogno subito: venerdì lo aiuterebbe a fronteggiare l’emergenza con il Como. A Formello ieri sera erano in riunione senza escludere piste alternative. Lo aspettano. Lotito, con l’indice di liquidità bloccato, chiede il prestito gratuito e il riscatto obbligatorio a 10 milioni nel 2026. Corsi era partito da 14-15, ne vuole 12 come valutazione complessiva e il Napoli ne avrebbe garantito circa 2 sotto forma di prestito oneroso. Ecco dove balla la differenza da inquadrare nel contesto di tensione con il centrocampista classe 2003. Vuole la Lazio e ha detto no al Napoli.

16:20

Salernitana, vicino Raimondo

La Salernitana cerca ancora un altro attaccante ed è vicinissima ad Antonio Raimondo (20), di proprietà del Bologna ed in prestito al Venezia (9 presenze per 86’ in campo). Raimondo ha giocato a Terni la scorsa stagione proprio alle dipendenze di Breda (38 presenze e 9 gol). Valentini avrebbe superato la concorrenza di Sampdoria, Reggiana, Carrarese e Pisa. Raimondo potrebbe arrivare a Salerno a breve. Contro il Sassuolo, alla ripresa del campionato, sarà disponibile per l’attacco anche Ernesto Torregrossa.

15:50

Lopetegui lascia il West Ham

Julen Lopetegui non è più l'allenatore del West Ham. La separazione al termine di una complicata prima metà di stagione.

15:35

Francia, Deschamps non sarà più il ct

Didier Deschamps lascerà la panchina della Francia al termine del mondiale del 2026: "Bisogna saper dire basta". LEGGI QUI

15:20

Fiorentina, obiettivo Luiz Henrique

I l grande obiettivo della Fiorentina si chiama Luiz Henrique, attaccante del Botafogo soprannominato “O pantera” per l’esultanza fatta ad aprile contro il Fluminense, in cui dopo il gol tirò fuori una maschera che richiamava il celebre personaggio della Marvel “Black Panther”. Esultanza che ha replicato in altre occasioni, come l'8 dicembre col San Paolo. La Fiorentina è molto interessata al classe 2001: in particolare il dt Roberto Goretti, che lo segue da due mesi. La dirigenza viola ha presentato una prima offerta da 16 milioni più 2 di bonus, ma il Botafogo l'ha respinta perché non vuole scendere sotto la richiesta di 30 milioni. Il presidente John Textor è un osso duro e ha un piano ben preciso per Luiz Henrique: vuole portarlo al Lione, di cui è proprietario, come fatto con l'argentino Thiago Almada.

15:05

Salernitana, ceduto Sfait

Ufficiale la cessione di Sfait: il 2004 passa dalla Salernitana al Cluj a titolo definitivo.

14:50

14:35

Hasa saluta il Lecce

Luis Hasa, attraverso un post su Instagram, saluta il Lecce: "Faccio un grande in bocca al lupo alla società e a tutti i compagni"

14:20

Cesena, van Hooijdonk aspetta il Fortuna Sittard

In casa Cesena la novità è la comunicazione arrivata dall'Olanda da parte di Sydney van Hooijdonk (25), che ha fatto sapere di non voler tornare in Italia aspettando il Fortuna Sittard. In uscita rimane Matteo Piacentini (26) per la Triestina. Per l'attacco ci sono sempre Antonino La Gumina (29) della Samp, Nicholas Bonfanti (23) del Pisa (improbabile) e nelle ultime ore è comparso anche Manuel De Luca (26) della Cremonese.

14:05

Inter, idea Sucic

L'Inter sta già pensando al futuro con obiettivi ben chiari. Tutti giovani e in ogni settore. Il principale nome per il centrocampo è quello di Petar Sucic, ventunenne della Dinamo Zagabria, finito nel mirino da qualche tempo e su cui c'è molta concorrenza: nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Fiorentina, mentre il Borussia Dortmund lo ha osservato più volte. La valutazione oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro, mentre l'ingaggio non sarebbe un problema.

13:50

Per Rashford serve cedere Okafor

Qualcosa in casa Milan potrebbe accendersi in caso di cessione di Okafor. L'attaccante svizzero, attualmente infortunato, piace al Lipsia, club della galassia RedBull dalla quale il numero 17 proveniva, sponda Salisburgo, prima del trasferimento a Milano nell'estate del 2023. La trattativa è concreta: si tratta sulla base di un prestito con opzione d’acquisto a favore del club tedesco intorno ai 15 milioni di euro, con possibile leggere plusvalenza a favore di quello italiano. Con l'eventuale partenza di Okafor, occhio all'accelerata su Rashford

13:35

Catanzaro, ufficiale il rinnovo di Pompetti

Il Catanzaro ha annunciato il rinnovo di Pompetti fino al 2027.

13:20

Roma, svolta per Le Fée: ci sono due squadre pronte a prenderlo

Dieci presenze e appena 460 minuti in campo, il primo colpo estivo della Roma fin qui è stato un autentico flop. Enzo Le Fée sta facendo tremendamente fatica a inserirsi nella Roma. Anche con Ranieri le cose non sono migliorate, motivo per cui adesso Ghisolfi sta provando a trovargli una sistemazione a titolo definitivo. Al ragazzo in questo momento servirebbero veri e proprio estimatori che decidano di scommettere su di lui più per quello che ha dimostrato in passato che per il lavoro fatto in questa stagione. E li ha trovati. LEGGI QUI

13:05

12:50

Como su Ikoné

Il Como è scatenato: avviati i contatti per Ikoné della Fiorentina.

12:45

Crotone, ceduto Kostadinov all'Union Clodiense

Il Crotone ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Dimitar Kostadinov (25) all'Union Clodiense. Il bulgaro resta in Serie C, ma cambia girone.

12:30

Pisa, in arrivo Meister e Vieira

Si muove il mercato anche in Serie B, dove il Pisa di Filippo Inzaghi sta per accogliere il danese Meister e Ronaldo Vieira, centrocampista in uscita dalla Sampdoria. I blucerchiati, dal canto loro, stanno definendo gli acquisti di Nicolas e Beruatto.

12:15

Sassuolo, Grosso: "Mercato? Mai fatte richieste alla società"

"Non ho mai fatto richieste sul mercato e non inizierò ora", ha detto Fabio Grosso, facendo il punto sul mercato del Sassuolo. "Arriverà qualcuno se sarà un valore aggiunto. Attacco? Abbiamo già tre prime punte", ha precisato l'ex terzino della Nazionale italiana.

12:00

Fresneda-Como, i dettagli dell'accordo

Como e Sporting Lisbona al lavoro per definire l'accordo per il trasferimento in Italia di Ivan Fresneda, terzino che si prepara ad approdare in Serie A con la formula del prestito con obbligo di riscatto a circa 10 milioni di euro.

11:45

Napoli, visite mediche a Villa Stuart per Hasa

Il Napoli si appresta ad annunciare ufficialmente l'arrivo di Luis Hasa dal Lecce. Visite mediche a Villa Stuart per l'ex trequartista della Juve.

11:30

Parma, preso Lovik: ufficiale l'arrivo del difensore norvegese

Parma, è ufficiale l’arrivo di Lovik. Il comunicato del club ducale: “Parma Calcio annuncia che il difensore è stato acquistato a titolo definitivo dal Molde Fotballklubb e ha firmato un contratto fino al 30.06.2029. Cresciuto nelle giovanili del Club norvegese, Mathias ha da subito conquistato l’attenzione della prima squadra grazie al suo approccio al lavoro e alle sue attitudini. Lovik è un esterno difensivo con una propensione all’azione offensiva, che ha realizzato nella sua giovane carriera 110 presenze totali con il Molde FK e 7 gol fra campionato e coppe. Appena 21enne, Mathias ha già al suo attivo anche un’importante esperienza internazionale, avendo disputato match in tutte le coppe internazionali europee (Europa League, Conference League e la fase di qualificazione in Champions League). Dall’Under 16 fino all’Under 21, l’esterno difensivo ha giocato in tutte le Nazionali giovanili della Norvegia, dove ha raccolto 32 presenze e una rete, a testimonianza di un percorso di costante crescita e miglioramento”.

11:15

Patrick Kluivert è il nuovo ct della Nazionale indonesiana

Patrick Kluivert è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale indonesiana. Ad annunciarlo è stata la stessa Federazione attraverso un video pubblicato sui propri canali social ufficiali, ricordando le giocate dell'attaccante olandese.

11:00

Napoli, Casadei o Payero

Napoli, Casadei o Payero. Fazzini vuole solo la Lazio e Manna riapre i canali con Chelsea e Udinese: alternative in piedi nonostante l’accordo con l’Empoli. Il talento dei Blues e l’argentino nel mirino. Corsi ha l’intesa con De Laurentiis mentre manca quella con Lotito. Folorunsho pronto a partire per Firenze . Danilo è sempre l’obiettivo in difesa.

10:50

Bologna, la cessione di Lyko è la chiave per ingaggiare Biraghi

Bologna, la chiave per arrivare a Biraghi è Lyko. Il felsinei sono coperti sulla corsia di sinistra: oltre a Lykogiannis c’è Miranda su cui il club punta, ma l’esterno della Fiorentina è un fedelissimo di Italiano. La trattativa si annuncia lunga. Senza la cessione del greco sarebbe complicato accontentare l'ex tecnico della Viola, che rivorrebbe il suo ex capitano. La sua capacità sui calci piazzati potrebbe rivelarsi risorsa preziosa. Biraghi guadagna 1,7 milioni l’anno: è sotto contratto fino al 2026.

10:40

"Il Milan dialoga con Rashford"

Secondo il New York Times: "Il Milan dialoga con Rasfhord rispetto a un trasferimento in rossonero nel mercato di gennaio".

10:35

Serie C, la Casertana esonera il ds Trevisan

Novità anche dalla Serie C: "La Casertana FC comunica di aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo Trevor Trevisan. A lui va il ringraziamento per il lavoro svolto e la professionalità messa al servizio dei colori rossoblu in questi mesi e l’augurio di una carriera ricca di soddisfazioni e successi personali e sportivi".

10:33

Torino, continua la trattativa per Beto ma c'è anche la Roma

Il Torino tratta sempre Beto (26), che resta un nome valido anche per la Roma grazie alla sinergia con l’Everton, e Arthur Cabral (26) del Benfica.

10:27

Fiorentina, in arrivo Folorunsho dal Napoli

Accordo totale tra Napoli e Fiorentina per l'approdo in viola di Folorunsho. I DETTAGLI

10:15

Atalanta alla ricerca di un attaccante

L’Atalanta vuole consegnare a Gian Piero Gasperini un rinforzo offensivo. Così, dopo i contatti per Domenico Berardi (30), non viene mollata la pista che porta a Rayan Cherki (21) del Lione.

10:00

Lecce in pressing su Hysaj

Lecce, le priorità di Pantaleo Corvino non cambiano. «Arriveranno due giocatori», ha dichiarato ieri il responsabile dell’area tecnica giallorossa. Per il ruolo di terzino destro, proseguono i contatti con Elseid Hysaj (30). La trattativa è caldissima: la volontà è quella di arrivare entro questa settimana a dama, puntando sull’aiuto del giocatore per coprire parte dell’alto stipendio. Per la difesa, uno dei nomi monitorati da Corvino è invece quello di Siyabonga Ngezana (27) della Steaua Bucarest.

9:50

Empoli, Shomurodov nel mirino

Con gli infortuni di Solbakken, Pellegri e la partenza di Ekong, l'Empoli ha l'obiettivo di prendere un nuovo attaccante: nel mirino c'è Shomurodov della Roma.

9:40

Le ultime su Danilo

Danilo, le ultime. Non è un mistero che nel suo immediato futuro ci potrebbe essere un trasferimento al Napoli, dopo il rifiuto di una proposta economicamente allettante dai sauditi dell'Al-Nassr. Il problema è che la Juve non intende liberare il giocatore gratis ma vuole un indennizzo vicino ai 3 milioni, cifra che il club di De Laurentiis non intende corrispondere anche in considerazione del fatto che Danilo a giugno si svincolerà a parametro zero. Il braccio di ferro continua e passerà anche attraverso un confronto con la società bianconera per riuscire a risolvere il caso e trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti in causa.

9:35

Fazzini, Lotito aspetta

Fazzini, Corsi tiene il punto. Lotito aspetta. La società biancoceleste ha offerto il riscatto a 10 milioni, l’Empoli ne chiede 2 in più e il prestito oneroso. Il Napoli sta mollando e Jacopo vuole solo la Lazio: manca ancora l’intesa economica tra i due club. Tensione con club e D’Aversa: Fazzini non si sta allenando e ora è fuori rosa. Baroni lo corteggia da un mese: subito un titolare aggiunto al centrocampo.

9:30

Roma, il piano per tenere Saelemaekers

Roma, ecco il piano per tenere Saelemaekers: cosa può succedere con Abraham. LEGGI L'APPROFONDIMENTO DI MERCATO

9:15

Il punto sul mercato della Juve

Crisi Juve in attacco: Giuntoli ha un'idea. Il mercato bianconero di gennaio ruota intorno alla scelta di una punta: Kolo Muani del Psg potrebbe essere il nome giusto, ma c'è un problema legato all'ingaggio. LEGGI TUTTO

9:00

