Calciomercato: Frattesi, Fazzini e Kolo Muani, le trattative di oggi. Rivivi la diretta

21:40

Chi è Billing, il giocatore vicinissimo al Napoli

Il centrocampista arriverà dal Bournemouth in prestito e sarà il sostituto di Folorunsho, diretto a Firenze: l'identikit.

21:25

Il Palermo vuole Gytkjaer

Il Palermo sul mercato di gennaio sta cercando un attaccante. Il nome è quello di Christian Gytkjaer, attualmente in forza al Venezia. Gytkjaer finora in A ha trovato pochissimo spazio e ha il contratto in scadenza, c'è anche la Cremonese su di lui (Stroppa lo conosce bene) ma il Palermo nelle ultime ore si è fatto avanti in modo prepotente. E' comunque solo una delle piste che Osti sta seguendo per l'attacco da rivitalizzare e potendo contare sempre su Henry e Le Douaron, oltre che su Brunori.

21:10

Barcellona, tornano Dani Olmo e Pau Victor

Sospiro di sollievo per il Barcellona: dopo la decisione del CSD, Dani Olmo e Pau Victor sono stati reintegrati: quando torneranno a giocare.

20:55

Lotito sull'operazione Fazzini: "Offerta congrua"

"La società ha fatto un'offerta, poi ognuno è libero di accettarla o meno": le parole di Lotito sull'operazione per portare Fazzini alla Lazio.

20:40

Atalanta tra Cherki e Berardi: il punto

L’Atalanta a gennaio vuole un altro rinforzo offensivo e di qualità, come Rayan Cherki del Lione. Proseguono anche i contatti per Domenico Berardi, ma in questo caso va superato il nodo ingaggio. Il suo stipendio sarebbe sostenibile solo quindi con un contratto più lungo.

20:30

Roma, Le Fée saluta e vola a Sunderland

In giornata il centrocampista francese ha lasciato la Capitale per volare in Inghilterra: IL VIDEO.

20:20

Torino, nodo attaccante: Beto o Cabral

Il Torino cerca un nuovo attaccante. Oltre a Beto dell'Everton che è anche nei radar della Roma, è stato trattato Arthur Cabral, ma il Benfica preferirebbe cederlo a titolo definitivo.

20:10

Nocerino nuovo allenatore del Las Vegas Lights

Antonio Nocerino, dopo l'esperienza a Miami, è il nuovo allenatore del Las Vegas Lights Fc, squadra della seconda divisione statunitense.

20:00

Southampton, ecco il nuovo rinforzo di Juric

Il Southampton ha ufficializzato l'arrivo di Joachim Kayi Sanda: è il primo rinforzo di Ivan Juric per la lotta salvezza. Classe 2006, il difensore centrale arriva dal Valenciennes.

19:50

Il Cagliari punta Shomurodov

La situazione del Cagliari: la volontà del club è quella di intervenire in attacco, per prendere un giocatore in grado di giocare sia con Roberto Piccoli che al posto del giocatore rossoblù. Gianluca Lapadula, non a caso, era stato al centro di un dialogo per un possibile scambio con Matteo Brunori del Palermo. Nel casting va menzionato sempre Eldor Shomurodov, ai margini della Roma, e già nel mirino di Empoli e Venezia. In uscita c’è invece Marko Rog. Rientrato a dicembre dal prestito alla Dinamo Zagabria, l’ex Napoli dovrebbe tornare presto proprio al club croato.

19:40

Il Nottingham Forest ha chiesto Douglas Luiz alla Juve

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, il Nottingham Forest avrebbe chiesto informazioni alla Juventus per prendere Douglas Luiz in prestito. Il giocatore, secondo il giornale inglese, sarebbe stato proposto anche al Manchester United, al Fulham e al Manchester City.

19:30

Bologna, Lykogiannis blocca Biraghi

La permanenza a Bologna Charalampos Lykogiannis se l'è sempre sudata. L'ha conquistata di anno in anno con le prestazioni convincenti, con l'atteggiamento positivo e applicato anche in allenamento, e con una grande determinazione. Nelle stagioni vissute in rossoblù, ormai 3, il 31enne greco ha fatto ricredere anche chi, via via, l'aveva messo in discussione e ora, a circa 6 mesi dalla scadenza del suo contratto con il club di Joey Saputo, ha perfino stoppato, sul mercato, Biraghi. Già, perchè la dirigenza del Bologna ritiene di essere coperta nel suo ruolo. Certo, i motivi che hanno frenato la trattativa sono anche economici, perché il Bologna non è disposto a pagare l'ingaggio da 1,7 milioni di euro che Biraghi guadagna adesso alla Fiorentina e non è nemmeno convinto di sottoscrivere con il giocatore un contratto triennale a cui l'entourage del laterale sinistro della squadra viola sembrerebbe aspirare. E così l'operazione, che porterebbe ad Italiano un valore aggiunto, se dovesse andare in porto, lo farà solamente negli ultimi giorni o addirittura nelle ultime ore di mercato quando qualche scenario potrebbe essere diverso. Intanto però le prestazioni di Lykogiannis hanno frenato Biraghi.

19:20

Lazio, le cessioni di Hysaj e Basic: il punto

La società lavora per cedere Basic e Hysaj, ma ad oggi sono necessari in rosa. Sono stati aggregati nel derby, c’è tempo fino al 3 febbraio per sostituirli con Patric e Vecino (infortunati). Basic ha ricevuto chiamate da Getafe e Valladolid, il suo manager è stato a Formello ad inizio settimana. Non ci sono le condizioni per partire in prestito, i club spagnoli chiedono a Lotito di contribuire al pagamento dell’ingaggio. No secco. Basic, salvo sorprese, è destinato a restare fino a giugno. E’ in scadenza nel 2026, come Hysaj. Il Lecce insiste per avere il terzino albanese, ma pesa l’ingaggio (2,8 milioni totali, la metà fino a giugno). Il Lecce potrebbe spalmargli lo stipendio prolungando il contratto. E’ un’opzione che può interessare alla Lazio. Hysaj, per ora, resta in panchina.

19:10

Rashford vicino al Milan: cosa manca per chiudere l’affare

Ieri incontro fra il fratello manager del giocatore e la dirigenza. Marcus ha dato il suo sì a Ibrahimovic: i dettagli.

19:00

Napoli, arriva Billing dal Bournemouth

Sarà il sostituto di Folorunsho, arriverà in prestito: le parti sono vicine alla chiusura. I dettagli.

18:50

Kvaratskhelia-Psg, le ultime

In pochi giorni, Kvaratskhelia potrebbe lasciare il Napoli in direzione Psg: tutte le ultime sulla trattativa.

18:40

L'Arsenal vuole Kang-In Lee

Stando a quanto riportato dal The Athletic, l'Arsenal vuole acquistare Kang-In Lee dal Psg in questa sessione invernale. Anche Manchester United e Newcastle sono interessate al giocatore.

18:30

Sorrento, doppio colpo in entrata

Il Sorrento ha ufficializzato gli acquisti di Antonio Matera, dal Taranto, e Luigi Carrillo, dal Foggia. Entrambi arrivano alla corte di Barilari a titolo definitivo.

18:15

Loris Karius verso lo Schalke 04

Loris Karius si prepara ad accettare la corte dello Schalke 04. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, mancherebbe solo la firma per l'approdo a Gelsenkirchen del marito di Diletta Leotta, con un passato nel Liverpool in Premier League. Si giocherà il posto con Heekeren. LEGGI LA NEWS

18:10

Sebastien Haller in prestito all'Utrecht

Archiviata la parentesi spagnola con la maglia del Leganes, Sebastien Haller è rientrato solo temporaneamente al Borussia Dortmund, prima di trasferirsi in prestito all'Utrecht, club olandese nel quale ha già giocato tra il 2015 e il 2017. In Liga, per l'ex Ajax, appena nove apparizioni.

18:00

Borussia Dortmund, ufficiale il rinnovo del ds Kehl

Sebastian Kehl-Borussia Dortmund, il matrimonio continua. "Il Borussia Dortmund e il direttore sportivo Sebastian Kehl - si legge nella nota ufficiale del club giallonero - guardano insieme al futuro. Il 44enne ha firmato un contratto fino al 2027 questo giovedì".

17:55

Everton, rivoluzione Friedkin: esonerato Dyche

Nuovo esonero in Premier League. Dopo quella di Lopetegui, salta anche la panchina di Sean Dyche, sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra dell'Everton. RIVOLUZIONE FRIEDKIN

17:50

Sampdoria, ceduto in Serie C il giovane Genovese

La Sampdoria ha formalizzato la cessione a titolo definitivo di Marco Genovese al Giugliano, club che milita nel girone C di Lega Pro: "Il Giugliano Calcio 1928, comunica di aver acquistato a titolo definitivo dall'U.C. Sampdoria il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, classe 2007, Marco Genovese. Il centrocampista ha firmato un accordo su base triennale".

17:40

Sporting, in arrivo il portiere Rui Silva

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, lo Sporting sta per accogliere il portiere Rui Silva (30), prossimo a lasciare il Real Betis. L'estremo difensore lusitano è atteso a Lisbona nella giornata di domani: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro.

17:30

Folorunsho, via libera del Napoli: domani le visite con la Fiorentina

Programmate per la giornata di domani le visite mediche di Michael Folorunsho con la Fiorentina di Rocco Commisso. L'ex centrocampista dell'Hellas Verona è pronto a sposare il progetto tecnico di Raffaele Palladino, dopo aver trovato poco spazio nel Napoli di Antonio Conte.

17:20

Napoli, individuato il sostituto di Folorunsho

Il Napoli di Antonio Conte ha scelto il sostituto di Michael Folorunsho, destinato alla Fiorentina: trattativa in dirittura d'arrivo con il Bournemouth. ECCO DI CHI SI TRATTA

17:10

Pescara, ecco Gaetano Letizia: la formula del trasferimento

Gaetano Letizia è ufficialmente un nuovo calciatore del Pescara. L'ex terzino del Benevento, dopo la sfortunata parentesi con la maglia della Feralpisalò, approda alla corte di Silvio Baldini "con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B".

17:00

Triestina, ufficiale l'arrivo di Tommaso Silvestri

In Serie C, la Triestina continua a puntellare la rosa a disposizione di Attilio Tesser. È ufficiale l'ingaggio di Tommaso Silvestri, difensore classe '91 che arriva in prestito dal Catania.

16:50

Nuova avventura per l'ex Inter Medel

Secondo quanto riportato da Tyc Sport, dopo aver rescisso con il Boca Juniors, l'ex Inter tornerà all'Universidad Catolica in Cile, club con cui ha cominciato la sua carriera da professionista.

16:40

Primo contratto da professionista per il figlio di van Persie

Shaqueel van Persie, figlio dell'ex attaccante Robin, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Feyenoord fino al 2028.

16:30

Salernitana, dal Bologna arriva anche Corazza

Il comunicato: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto i diritti alle prestazioni sportive del difensore Tommaso Corazza all’US Salernitana a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025".

16:15

Salernitana, arriva Raimondo dal Bologna

La nota ufficiale: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Antonio Raimondo all’US Salernitana a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025".

15:55

Il Cagliari cerca un attaccante

La volontà del Cagliari è quella di intervenire in attacco, per prendere un giocatore in grado di giocare sia con Roberto Piccoli che al posto del giocatore rossoblù. Gianluca Lapadula, non a caso, era stato al centro di un dialogo per un possibile scambio con Matteo Brunori del Palermo. Nel casting va menzionato sempre Eldor Shomurodov, ai margini della Roma, e già nel mirino di Empoli e Venezia.

15:30

Como scatenato sul mercato

Il Como non si ferma più. Dopo Assane Diao e Jean Butez, annunciati mercoledì, il club lombardo ha bloccato anche Ivan Fresneda, per il quale già la scorsa settimana avevano ottenuto l’ok dello Sporting al prestito. Gli agenti del calciatore saranno oggi in Italia con il terzino proprio per limare gli ultimissimi dettagli, prima delle visite e delle firme.

15:15

Fiorentina su Luiz Henrique

La Fiorentina ha proposto una cifra intorno ai venti milioni per l'attaccante del Botafogo: c'è concorrenza dalla Premier, ma lui preferirebbe giocare in Italia e nel club viola troverebbe l'amico Dodo.

15:00

14:45

Dalla Spagna: "Araujo vuole lasciare il Barcellona. C'è anche la Juve"

Il difensore uruguaiano avrebbe confessato in spogliatoio di voler andare via: LA SITUAZIONE

14:30

Parma, Chichizola ceduto allo Spezia

Il comunicato: "Parma Calcio comunica la cessione a titolo definitivo del portiere Leandro Chichizola allo Spezia Calcio".

14:15

In scadenza nel 2025: tutti i big in cerca di contratto

I migliori calciatori che si svincoleranno a fine stagione in ordine: LEGGI QUI

13:45

Casertana, esonerato Iori

La nota: "La Casertana FC comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Manuel Iori. Contestualmente si interrompe il rapporto con l’intero staff che ha seguito l’allenatore in questi mesi di lavoro in rossoblu".

13:30

Diretta Kvaratskhelia al Psg: segui la trattativa del Napoli LIVE

L'esterno georgiano può lasciare il club azzurro in pochi giorni: leggi tutti gli aggiornamenti di mercato in tempo reale

13:15

13:00

Cagliari alla ricerca di un attaccante

Cagliari, la volontà del club è quella di intervenire in attacco, per prendere un giocatore in grado di giocare sia con Roberto Piccoli (23) sia al suo posto. Gianluca Lapadula (34), non a caso, era stato al centro di un dialogo per un possibile scambio con Matteo Brunori (30) del Palermo. Nel casting va menzionato sempre Eldor Shomurodov (29), ai margini della Roma, e già nel mirino di Empoli e Venezia. In uscita c’è invece Marko Rog (29). Rientrato a dicembre dal prestito alla Dinamo Zagabria, l’ex Napoli dovrebbe tornare presto proprio al club croato.

12:45

Lecce-Hysaj, le ultime

Il Lecce resta focalizzato sulle priorità indicate. Nonostante le difficoltà, il club giallorosso prosegue i contatti per trovare un accordo economico con Elseid Hysaj (30). La Lazio non partecipa al pagamento dello stipendio del terzino albanese.

12:30

Blitz del Psg per Kvaratskhelia: può lasciare il Napoli

Clamoroso Kvaratskhelia, blitz del Psg: può lasciare il Napoli! Il club parigino ha offerto circa 90 milioni di euro. In ballo anche il cartellino di Skriniar. LEGGI TUTTO

12:25

Calciomercato Serie B, il Sudtirol tessera Adamonis: in prestito dal Catania

Novità dal mercato in Serie B: "Il Sudtirol comunica di aver acquisto dal Catania Football Club i diritti alle prestazioni sportive del portiere Marius Adamonis.

L’estremo difensore, 27 anni, arriva con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025, con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Nella stagione corrente ha disputato 11 gare ufficiali con la maglia del Catania".

12:15

Parma, dal Molde il terzino Lovik: i dettagli

Aggiornamenti anche per il Parma: il club ha accolto il terzino Mathias Fjortoft Lovik (21) dal Molde. L’affare è stato definito sulla base di 6 milioni di euro.

12:00

Udinese, visite mediche per il portiere Selvik

L’Udinese ha il nuovo portiere. Per oggi sono state programmate le visite mediche del norvegese Egil Selvik (27).

11:45

Potter nuovo allenatore del West Ham

Si muove anche il mercato degli allenatori. Graham Potter è il nuovo tecnico del West Ham: “Il West Ham United è lieto di dare il benvenuto a Graham Potter come nuovo allenatore. Il quarantanovenne si unisce agli Hammers con un contratto di due anni e mezzo e assumerà la guida della sua nuova squadra per la prima volta quando gli Irons giocheranno contro l’Aston Villa nel terzo turno della FA Cup”.

11:30

Milan su Bondo e Belahyane

Tante richieste in A per Warren Bondo (21). Nei radar del Genoa, del Milan e della Fiorentina, il centrocampista francese viene valutato sui 10 milioni di euro. I rossoneri non mollano neppure Reda Belahyane (20) del Verona, per il quale c’è stato un interessamento del Marsiglia.

11:15

Fiorentina, ecco Folorunsho. Assalto a Luiz Henrique

Firenze, ecco Folorunsho. Assalto a Luiz Henrique. Il mercato del club di Commisso entra sempre più nel vivo: un’operazione chiusa e un’altra avviata, anche se molto difficile. Il centrocampista già oggi in città, potrebbe essere a disposizione per il Monza. Seconda offerta al Botafogo per l’esterno brasiliano. Lunedì si parlerà di Pablo Marí. Il Trabzonspor sulle tracce di Ikoné.

11:00

Lazio, salta Fazzini

Lazio, salta Fazzini. Corsi durissimo: "Proposta irricevibile". Dopo giorni di trattative lo strappo improvviso: il club toscano pronto a tenersi la mezzala. Anche da Formello molta irritazione: la società conferma la rottura. I biancocelesti ora guardano all’estero: c’è un Mister X. Lotito e Fabiani tenevano in caldo un’operazione parallela. LEGGI TUTTO

10:50

Kolo Muani prima scelta per la Juve

Kolo Muani prima scelta per la Juve. Sull'attaccante ci sono anche Tottenham e Manchester United. Sullo sfondo rimane Zirkzee. Il rebus dell’attacco si gioca su più fronti e non soltanto sull’asse Torino-Parigi. Vlahovic resta un asset da difendere. Il Nottingham su Douglas Luiz, ma servono 45 milioni. In difesa incognita Araujo: ha saltato tutta la prima parte di stagione. LEGGI TUTTO

10:40

Chelsea, la richiesta per Casadei

Casadei, la richiesta del Chelsea per cedere il suo talento: 15 milioni. Manna vigile su Fazzini e Payero. Il club azzurro si muove e ha alternative a centrocampo. Ufficiale l’arrivo di Hasa dal Lecce: ieri le visite. Slitta la firma per il rinnovo di Meret: in ballo un bonus.

10:30

Napoli, il piano Frattesi

Il piano Frattesi. Il Napoli studia un prestito con obbligo ma l’affare è molto complesso per parametri e rivalità in vetta. Manna valuta un super colpo che garantirebbe a Conte un’arma micidiale in più nella corsa allo scudetto. Il giocatore è deluso, ma l’Inter prova a resistere e chiede 45 milioni. C’è anche la Roma sulle sue tracce.

10:25

Roma, Le Fée a un passo dal Sunderland

Roma, Le Fée a un passo dal Sunderland. Movimento in uscita per i giallorossi, pronti a cedere il centrocampista francese in Inghilterra: la formula del trasferimento. LEGGI TUTTO

10:20

Rasfhord vicino al Milan

Rashford vicino al Milan: cosa manca per chiudere l’affare. Ieri incontro fra il fratello manager del giocatore e la dirigenza: Marcus ha dato il suo sì a Ibrahimovic. I DETTAGLI

10:05

