Kvaratskhelia calciomercato diretta: trattativa Napoli-Psg e tutte le altre notizie. Rivivi la diretta

All'alba del weekend di Serie A, si apre un altro giorno di calciomercato . Dal probabile addio di Kvaratskhelia al Napoli al possibile ritorno di Frattesi a Roma, ma non solo: acquisti, cessioni e trattative di oggi, venerdì 10 gennaio , con le squadre impegnate a rinforzare o sfoltire i rispettivi organici. Notizie, indiscrezioni, retroscena e ufficialità di giornata dall'Italia e dall'estero: rivivi la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

19:00

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Notizie, approfondimenti e indiscrezioni in tempo reale nella sezione dedicata al calciomercato de Il Corriere dello Sport - Stadio. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE

18:45

Fiorentina, il punto sulle uscite

Dopo l'addio di Lucas Martinez Quarta, oltre a Cristiano Biraghi - ormai fuori dal progetto - ci sono altri tre calciatori "sacrificabili" a gennaio: Michael Kayode, Jonathan Ikoné e Christian Kouame. Tre situazioni ben diverse rispetto a Biraghi: nessuno di loro è ai margini o in rotta con la società, ma la Fiorentina è pronta ad accogliere eventuali offerte.

18:15

Ancora Parma: fatta per Vogliacco

Il difensore del Genoa firmerà questo lunedì con i crociati secondo quanto riportato da Sky Sport.

18:00

Parma, Coulibaly al Leicester

Come riportato da Sky Sport, il terzino andrà a giocare in Premier League: trattativa ai dettagli.

17:45

Parma, ufficiale l'arrivo di un nuovo portiere

La nota ufficiale: "Parma Calcio annuncia che Richard Marcone è stato acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Turris".

17:30

In scadenza nel 2025: tutti i big in cerca di contratto

I migliori calciatori che si svincoleranno a fine stagione in ordine: LEGGI QUI

17:15

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Notizie, approfondimenti e indiscrezioni in tempo reale nella sezione dedicata al calciomercato de Il Corriere dello Sport - Stadio. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE

17:00

Ranieri su Frattesi

Claudio Ranieri su Frattesi: "Se ne ho parlato con Ghisolfi non lo dico, abbiamo ampia visione su tutto, noi dobbiamo trovare gente da Roma. È inutile mettere polvere ai tifosi, se sbagliamo sbagliamo io e Ghisolfi". LEGGI QUI

16:45

Ranieri: "Prendere per prendere non faccio acquistare nessuno"

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Roma: "Non è detto che a gennaio si trovino dei giocatori da Roma, che ci diano un qualcosa di più. Prendere per prendere non faccio acquistare nessuno, poi si può sempre sbagliare, per carità". LEGGI QUI

16:30

Serie C, Triestina: ecco Balcot dal Torino

Rinforzo in Serie C per la Triestina: ufficiale l'arrivo dell'esterno destro Balcot. Classe 2005, arriva dal Torino in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

16:15

Chelsea, Maresca: "Casadei non convocato"

Cesare Casadei non sarà convocato per la prossima partita con il Chelsea: "Il piano è cogliere un'opportunità e mandarlo a giocare"

16:00

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Notizie, approfondimenti e indiscrezioni in tempo reale nella sezione dedicata al calciomercato de Il Corriere dello Sport - Stadio. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE

15:45

Pisa, ceduto Di Quinzio al Pavia

Il Pavia (squadra militante in Eccellenza) ha ufficializzato l'acquisto di Davide Di Quinzio dal Pisa.

15:30

Salernitana, ufficiale Lochoshvili

Salernitana, ecco Lochoshvili. Il classe 1998 arriva in prestito dalla Cremonese

15:00

Milan, Conceiçao: "Rashford? Bel giocatore, vediamo"

Sergio Coinceiçao, nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari, ha risposto a una domanda su Rashford: "Bel giocatore, vedremo".

14:45

Amorim: "Futuro di Rashford? Vedremo"

Ruben Amorim, allenatore del MAnchester United, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida all'Arsenal. Tra i temi, ha affrontato anche il discorso di Rashford: "Ora pensiamo alla partita. Del suo futuro vedremo".

14:30

Suarez: "Neymar all'Inter Miami? Sarebbe entusiasmante. Ma è complicato"

Luis Suarez, attaccante dell'Inter Miami, intervistato da CNN Sport ha parlato di un possibile arrivo di Neymar in Florida: "Sarebbe entusiasmante. Ma per diventare realtà è molto difficile, complicato"

14:15

Fazzini convocato

Roberto D'Aversa, in conferenza stampa, ha annunciato la convocazone di Fazzini: "Ci sono dinamiche di calciomercato, il ragazzo però si è allenato ed è tra i convocati"

14:00

Le ultime in casa Napoli

Le ultime dall'allenamento del Napoli: ancora terapie per Kvaratskhelia a causa dell'affaticamento muscolare

13:45

"Jorginho offerto al Palmeiras"

Secondo quanto riportato da Ge, l'Arsenal avrebbe offerto Jorginho al Palmeiras. Il club brasiliano non avrebbe ancora aperto alcuna trattativa.

13:30

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Notizie, approfondimenti e indiscrezioni in tempo reale nella sezione dedicata al calciomercato de Il Corriere dello Sport - Stadio. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE

13:15

"Accordo tra il Como e il Lione per Caqueret"

Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Como avrebbe presentato un'offerta da 17 milioni di euro, bonus compreso, al Lione per Maxence Caqueret. Il club avrebbe accettato.

13:00

Fiorentina, Ferrari: "Pablo Marí ottimo giocatore. Biraghi? Troveremo una soluzione"

Prima dell'assemblea di Lega, il dg della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha fatto il punto sul mercato della squadra viola: "Pablo Marí? È un ottimo giocatore, in difesa abbiamo diversi giocatori. Biraghi? Si è chiarito con il mister e ora è tutto ben definito. Cercheremo di trovare la miglior soluzione. Frendrup? Opzione impossibile". LE SUE PAROLE

12:50

Juve, capitolo cessioni: Douglas Luiz, c'è la Premier

Da Fagioli a Douglas Luiz, Juve in cerca di un tesoretto per fare mercato. Il centrocampista ex Cremonese non ha ricevuto offerte al momento, mentre il brasiliano vanta estimatori in Premier League: su di lui l'interesse delle due squadre di Manchester, il Nottingham Forest e il Fulham, che avrebbero chiesto informazioni. Ipotesi prestito, con l'obiettivo di smaltire l'ingaggio dell'ex Aston Villa.

12:40

Il Cosenza riparte da Gabriele Artistico

L'uomo della salvezza del Cosenza può essere Gabriele Artistico. Ufficiale l'acquisto dell'attaccante di proprietà della Lazio, reduce da una parentesi in chiaroscuro con la maglia della Juve Stabia. Approda in Calabria a titolo temporaneo.

12:30

Sudtirol, ufficiale una cessione in Serie C

Il Sudtirol saluta Cristian Shiba. Il difensore passa ufficialmente all'Arzignano Valchiampo, club del girone A di Serie C, con la formula del prestito secco.

12:20

Avellino, ufficiale la cessione di Sannipoli

Daniel Sannipoli è ufficialmente un nuovo calciatore della Cavese. Arriva dall'Avellino a titolo temporaneo.

12:10

Rashford-Milan, concorrenza del West Ham

Rashford-Milan, un affare possibile. L'attaccante inglese, però, deve accettare alcune condizioni. L'ultima squadra ad essersi messa in fila per lui è il West Ham. LA SITUAZIONE

12:00

Richard Marcone, dalla Serie C al Parma

Oggi è il giorno di Richard Marcone al Parma. I ducali pescano in Serie C il loro terzo portiere, dopo la cessione di Chichizola allo Spezia. L'estremo difensore ex Avellino arriva dalla Turris a titolo definitivo e completerà la batteria già formata da Suzuki e Corvi.

11:50

Billing al Napoli, oggi il suo arrivo in Italia

Philip Billing sarà presto un nuovo calciatore del Napoli. Il centrocampista classe '96, nazionale danese, arriverà oggi in Italia. Accordo raggiunto con il Borunemouth sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 9 milioni di euro. È lui il sostituto di Folorunsho.

11:40

Liverpool, Slot e le voci su Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia è sempre più vicino al Psg, ma in Inghilterra continuano ad accostare il nome del talento georgiano al Liverpool di Arne Slot. Il manager dei Reds, in conferenza stampa, ha chiuso di fatto le porte di Anfield al gioiello del Napoli: "9 volte su 10, 99 volte su 100, a gennaio è chiaro che quasi tutte queste storie non sono vere. Cosa posso dire? Le voci continuano, ma nessun commento da fare da parte nostra".

11:30

Fiorentina, non solo Folorunsho. Si insegue il sogno Luiz Henrique

Dopo aver chiuso l'affare Folorunsho con il Napoli, la Fiorentina insegue il sogno Luiz Henrique. Il Botafogo valuta l'attaccante 30 milioni di euro, mentre la viola è arrivata ad offrire più di 20 milioni tra parte fissa e bonus. Trattativa non facile. Sul giocatore c'è anche il Crystal Palace.

11:20

Como, un angolo di Arabia tra sogno e realtà

Calcio e affari. A Como, il sogno impossibile di ieri è la realtà possibilissima di oggi. Praticamente, un angolo di Arabia. IL COMO DEGLI HARTONO

11:10

Okafor, oggi le visite mediche con il Lipsia

Il Milan di Sergio Conceicao ha salutato Noah Okafor, attaccante che ha accettato la corte del Lipsia. Il giocatore si trasferisce in Bundesliga con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro. L'ingaggio sarà interamente a carico dei tedeschi. Oggi le visite mediche, poi la firma sul contratto.

11:00

Roma, Frattesi nome caldo: Ghisolfi studia un clamoroso scambio

Per abbassare le richieste dell'Inter, il ds giallorosso Ghisolfi ha intenzione di inserire nell'affare Frattesi il cartellino di Bryan Cristante, attualmente infortunato. Qualora si concretizzasse, l'operazione produrrebbe interessanti plusvalenze per entrambi i bilanci e accontenterebbe i due giocatori, in cerca di maggiore spazio. LEGGI QUI

10:50

Lucas Alario torna in Argentina

Lucas Nicolas Alario è un nuovo calciatore dell'Estudiantes. Ufficiale il ritorno in Argentina dell'ex attaccante di Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte, che ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2026. Arriva a titolo gratuito dopo aver chiuso la parentesi brasiliana all'Internacional di Porto Alegre.

10:40

Kvaratskhelia-Psg, tutti i retroscena

Dalla trattativa lampo agli 80 milioni richiesti da De Laurentiis, fino all'accordo economico tra Kvaratskhelia e Psg. I RETROSCENA DELL'AFFARE

10:30

Siviglia, ufficiale l'acquisto di Ruben Vargas

Sivigilia, ecco Ruben Vargas. L'attaccante svizzero arriva a titolo definitivo dall'Augsburg e ha firmato un contratto che lo legherà al club andaluso fino al 30 giugno 2029.

10:20

Manchester City, si tratta con l'Eintracht per Omar Marmoush

Omar Marmoush è il grande obiettivo di Pep Guardiola. Stando a quanto riportato da Sky Sports, Manchester City vuole regalarsi il talento egiziano in questa sessione di mercato. 18 gol e 12 assist per lui nella prima parte di stagione, tra Bundesliga, Coppa di Germania ed Europa League. Valutazione che si aggira intorno agli 80 milioni di euro, con i Citizens pronti ad offrire una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni. C'è già un'intesa con il classe '99.

10:10

Everton, David Moyes a un passo dal ritorno

David Moyes è il prescelto del Friedking Group per il dopo Dyche. Salvo sorprese, sarà lui il nuovo manager dell'Everton. Si tratta di un ritorno per l'allenatore originario di Glasgow, che ha vissuto ben 11 stagioni alla guida dei Toffees. È ancora oggi il tecnico più vincente della storia del club di Liverpool. LEGGI QUI

10:00

Inter Miami, Mascherano: "Neymar? Ogni allenatore al mondo lo vorrebbe"

Javier Mascherano, oggi alla guida dell'Inter Miami di Messi e Suarez, ha parlato delle voci che hanno accostato il nome di Neymar Jr alla società statunitense: "Per quanto riguarda Ney non c'è niente. Ogni allenatore al mondo lo vorrebbe, ma conosciamo le regole della Mls e il salary cup. Al momento per noi è impossibile".

9:50

Kvaratskhelia-Psg, stavolta non finirà come con Osimhen

Gli 80 milioni dei francesi, la soluzione Zhegrova e la volontà di evitare un'altra telenovela come accadde con Victor. COSA C'È DIETRO IL KVARA SHOCK

9:40

Roma, Svilar pronto a firmare il rinnovo

Mile Svilar non ha nessuna intenzione di lasciare la Roma, come confermato in una recente intervista a Sky. Manca solo la firma sul prolungamento che estenderà il contratto fino al 30 giugno 2029, triplicando l'ingaggio attualmente percepito dal portiere giallorosso (800.000 euro).

9:30

Philip Billing, ecco chi è il sostituto di Folorunsho

Il Napoli ha scelto Philip Billing del Bournemouth per sostituire il partente Michael Folorunsho, diretto alla Fiorentina. IL PROFILO DEL DANESE

9:25

Napoli, Zhegrova per il dopo Kvaratskhelia. Ma c'è una nuova idea

In caso di partenza di Khvicha Kvaratskhelia, direzione Psg, l'attaccante kosovaro del Lilla è in cima al taccuino del ds Manna. Ma c'è una nuova idea, guardando in Serie A. TUTTE LE ALTERNATIVE

9:20

Fazzini-Lazio, Lotito: "L'offerta all'Empoli era congrua"

Nel giorno del 125° anniversario della Lazio, il presidente Claudio Lotito ha parlato anche dell'offerta formulata per Jacopo Fazzini, ritenuta non congrua dall'Empoli di Fabrizio Corsi. LA REPLICA DI LOTITO

9:15

Juve, si stringe per Araujo e Kolo Muani

Araujo e Kolo Muani, due rinforzi di spessore per ampliare subito il ventaglio di scelte a disposizione di Thiago Motta. LA STRATEGIA DELLA JUVE

9:10

Rashford al Milan, si tratta

Trattativa in corso tra Milan e Manchester United per Marcus Rashford, attaccante classe '97 ormai ai margini della rosa dei Red Devils. Ieri l'incontro tra la dirigenza rossonera e l'agente del calciatore inglese. TUTTI I DETTAGLI

9:00

Kvaratskhelia-Psg, com'è nata la trattativa con il Napoli

La giornata di ieri ha aperto definitivamente un varco per il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain: per il Napoli, il georgiano non è più un intoccabile. LEGGI TUTTO

8:50

Il Como delle star non si ferma

Idee, lusso e campioni: il Como di Cesc Fabregas è scatenato in questa sessione di mercato. TUTTI I NOMI

8:40

Roma, Cristante la chiave per Frattesi

Davide Frattesi, il "figlio di Roma" che Ghisolfi vuole riportare nella capitale: Bryan Cristante può essere la chiave nella trattativa con l'Inter. I DETTAGLI

8:35

Kvaratskhelia al Psg, cosa manca per chiudere l'affare

Kvaratskhelia è pronto a lasciare la Serie A, il Napoli ha aperto alla cessione, ma alle proprie condizioni: il Psg tenta di inserire Skriniar nella trattativa, ma De Laurentiis vuole solo cash. LA SITUAZIONE

8:30

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti live

Notizie, approfondimenti e indiscrezioni in tempo reale nella sezione dedicata al calciomercato de Il Corriere dello Sport - Stadio. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Roma