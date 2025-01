La Fifa blocca il mercato del Benevento: il ban durerà poche ore

ROMA - Mentre tutta l’Europa si interrogava sul destino di Dani Olmo , che pure il Barcellona è riuscito a tesserare (in deroga) in tempo utile per la finale di Supercoppa di Spagna, dagli uffici di Zurigo la Fifa ha fatto recapitare al Benevento Calcio la notifica di un “ban” per tre sessioni di mercato . Il provvedimento, efficace a partire da lunedì 13 gennaio, sulla carta impedirebbe al club giallorosso, capolista virtuale del girone C di Serie C (domenica non è sceso in campo a Potenza per neve), di tesserare nuovi giocatori fino a gennaio 2026 . In realtà, la sanzione della Fifa è destinata a decadere nel giro di poche ore perché, una volta ricevuta la notifica, il Benevento provvederà a chiudere la faccenda liquidando uno degli agenti coinvolti nell’acquisto del polacco Kubica.

Benevento, ban dalla Fifa: cosa è successo

Arrivato nel Sannio nell’agosto 2022 per la cifra di 1,2 milioni di euro, con tante buone recensioni all’attivo, Kubica ha collezionato in tutto solo 26 presenze tra B, C e Coppa Italia con il Benevento. La scorsa estate è stato rimandato in prestito in Polonia al Motor Lublin e pochi giorni fa ha rescisso il suo contratto con il club giallorosso. Un flop di mercato che ha continuato a creare solo problemi al Benevento, per via di un ricorso alla Fifa inoltrato dall’agente coinvolto nell’operazione. Tanto rumore per una cifra irrisoria rispetto al prezzo del cartellino: parliamo di circa trentamila euro che saranno liquidati in queste ore.

Fifa, come funziona la Ban List

Il Fifa Registration Ban List è un registro pubblico che il governo mondiale del calcio ha messo a disposizione di tutti i portatori di interesse (calciatori, agenti, club) per poter monitorare gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico di società con cui si sta trattando. Come sanzione prevista del Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei calciatori, il “ban” impedisce a un club di tesserare nuovi calciatori per un intervallo di tempo o un numero di sessioni di mercato, con le eccezioni per i riscatti o i rientri per fine prestito o, ancora, per il primo tesseramento da professionista di giovani cresciuti nel vivaio.