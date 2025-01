Parma, Lovik si presenta: "Cannavaro? Spero di renderlo fiero. Un onore essere qui"

Parma, le parole di Lovik

Queste le sue parole: "Per me essere qui è un grande onore, il Parma è una società grandiosa con una grande storia. Indossare la maglia del Parma per me è un sogno che si è trasformato in realtà. Sono onorato di poter difendere i colori di questa squadra. Sicuramente voglio iniziare a imparare l’italiano che è una lingua bellissima. Quando ci vorrà per adattarmi non lo so, ma cercherò di farlo nel più breve tempo possibile. È un onore giocare in un campionato così importante e per una squadra così importante come il Parma. Sicuramente voglio dare il meglio di me stesso e vincere più partite possibili. Quando ero ragazzino mi sono state regalate due magliette, le prime due magliette della mia vita: la prima di Cristiano Ronaldo che resta una grande fonte di ispirazione e la seconda di Fabio Cannavaro, che so aver giocato qui. Lo ammiro moltissimo e spero di renderlo fiero".

Lovik: "Riise una fonte di ispirazione"

Lovik ha continuato: "Sono il primo norvegese del Parma e ne sono onorato, mi piacerebbe contribuire a fare la storia di questo Club. Del Parma ricordo grandissimi calciatori come Buffon, Cannavaro, Thuram, Crespo. Vorrei anche io diventare un grande calciatore del Parma. Vediamo come andranno le cose. La Serie A è uno dei maggiori 5 campionati europei, la qualità è molto alta. Io ho giocato anche in Europa, ma ritengo che la Serie A sia una bella sfida. La mia aspettativa è divertirmi e crescere, diventando uno dei grandi di questo campionato. Mi sento pronto per la Serie A e per aiutare la squadra a vincere". Il norvegese ha poi concluso di una vecchia conoscenza norvegese del nostro campionato: "Tutti conoscono John Arne Riise, ha giocato tantissime gare in Premier, poi è stato a Roma e a Monaco. È stato un grande terzino ed è una fonte di ispirazione per me".