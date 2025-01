Parma, ufficiale la cessione di Coulibaly al Leicester

Si muove in uscita il mercato del Parma, che ha annunciato ufficialmente la cessione di Woyo Coulibaly al Leicester. Il difensore francese, cresciuto nel Le Havre, era sbarcato in Emilia nel 2021, contribuendo al ritorno dei ducali in Serie A, sbarcherà in Premier League dopo aver firmato un contratto di quattro anni e mezzo.