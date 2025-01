Como, ufficiale l'ingaggio di Dele Alli: i dettagli del contratto

Dopo un periodo di prova, Dele Alli è ufficialmente un nuovo giocatore del Como. Ad annunciarlo è stato lo stesso club con un video pubblicato sui propri canali ufficiali. Questo invece il comunicato: "Como 1907 annuncia ufficialmente l’ingaggio dell’inglese Dele Alli con un contratto di 18 mesi e opzione di prolungamento per altri 12. Il club riconosce il suo eccezionale talento ed è entusiasta di portarlo in squadra".