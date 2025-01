Nainggolan torna in campo a 36 anni: c'è l'annuncio ufficiale della sua nuova squadra

ROMA - Radja Nainggolan continua a sorprendere i suoi numerosi fan e, soprattutto, a far parlare di sé. L'ex centrocampista di Roma, Inter e Cagliari torna in campo a 36 anni e, dopo una breve parentesi nel calcio a cinque , riparte dal suo paese: è ufficiale l'approdo al Lokeren-Temse , formazione che milita in Challenger Pro League (la Serie B belga ). Il classe 1988 di Anversa ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 .

Nainggolan riparte dal Lokeren-Temse: il comunicato del club

Reduce dall'esperienza in Indonesia, al Bhayangkara, e nella terza divisione belga di futsal con la maglia dell'Hassania Mechelen, Radja allontana per il momento il ritiro dal calcio giocato con un chiaro obiettivo: mettere il suo carisma e soprattutto la sua esperienza a servizio del Lokeren-Temse, in piena lotta per la salvezza nel campionato cadetto belga.

Il club bianco-giallonero, con il quale l'ex Roma si sta allenando da questa mattina (mercoledì 22 gennaio), ha annunciato l'ingaggio del classe 1988 con un comunicato ufficiale: "Presentare Radja Nainggolan in realtà non è necessario. Il curriculum parla da solo. Ha giocato ben 367 (!) partite nella Serie A italiana per club di fama mondiale come l'AS Roma, il Cagliari e l'Inter e difenderà i colori del nostro club fino alla fine della stagione", l'incipit del comunicato del Lokeren-Temse. "Radja ha anche disputato più di 40 partite con l'Anversa FC. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che ha fatto parte per 30 volte della migliore generazione di sempre dei Red Devils, la nazionale belga. Fino alla fine di giugno 2024 ha giocato in Indonesia, con il Bhayangkara FC. Da allora ha mantenuto la forma fisica con un allenatore privato. Questa mattina si è allenato per la prima volta con la squadra". Nella nota, il club belga svela anche la data del possibile esordio di Nainggolan: "Si sta tentando di ottenere l'idoneità sportiva in vista della partita di venerdì per la partita contro il Lierse SK. Ciò non sarà ovvio perché la Federcalcio indonesiana deve presentare una serie di documenti ma l'iter è già in corso".