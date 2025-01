Dorgu e quel paragone con Bale: il dettaglio che ha sorpreso lo United

L'offerta da 35 milioni, bonus inclusi, al momento non basta. Il Lecce vuole infatti circa 40 milioni di euro per Dorgu, finito da tempo nei radar dello United. Dopo il blitz dei giorni scorsi, i dirigenti inglesi sono tornati a Manchester, ma le loro attenzioni restano ancora rivolte al duttile esterno classe 2004. C'è un dettaglio che ha particolarmente colpito gli emissari dei Red Devils, molto attenti in questi anni alla crescita del calciatore apprezzato anche dal Napoli: il paragone con Bale fatto da Gotti la passata stagione. «Gareth poteva fare il terzino, ma aveva i gol addosso. Con Dorgu può succedere questo, bisogna leggere il suo percorso».