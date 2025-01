"Neymar torna al Santos, addio anticipato con l'Al-Hilal"

Dal Brasile: Neymar al Santos, addio anticipato con l'Al-Hilal

Neymar Jr torna in Brasile e lo fa per vestire la gloriosa maglia del Santos, club nel quale ha mosso i suoi primi passi da calciatore, facendosi conoscere in Sudamerica e dalle big d'Europa. Con i colori della squadra che ha visto brillare la stella di un mito come Pelé, il classe '92 ha fatto sognare milioni di giovani tifosi, prima di sbarcare in Europa e consacrarsi in Liga e in Champions League con il Barcellona. Oggi, come confermato da O Globo, prepara l'addio anticipato all'Al-Hilal e alla Saudi League, rispetto ad un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Le parti hanno già raggiunto un accordo verbale e sono in procinto di mettere tutto nero su bianco, così da consentire al ragazzo di tornare in patria e siglare un accordo che assume inevitabilmente contorni romantici. Con la formazione saudita, complici i tanti problemi al ginocchio, Neymar ha collezionato appena 7 presenze, un gol e 3 assist, mentre con la casacca del Santos vanta la bellezza di 225 apparizioni, 136 reti e 64 assist. Numeri da capogiro, che presto saranno rinnovati.