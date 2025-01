Calciomercato in diretta: ultime di oggi e trattative su Garnacho, Adeyemi e Lucca

13:00

Serie C, Catania, arriva Dalmonte dalla Salernitana

Ufficiale il trasferimento al Catania di Nicola Dalmonte. Il centrocampista arriva dalla Salernitana

12:45

Brescia, Maran richiamato in panchina

Il Brescia ha ufficializzato l'esonero di Pierpaolo Bisoli. Al suo posto, è stato richiamato Rolando Maran.

12:30

12:15

Frattesi, resta uno spiraglio per la Roma

Impossibile escludere che la Roma non faccia un ultimo tentativo con l'Inter per Frattesi in questi ultimi giorni di mercato. Difficile che i nerazzurri possano accettare, considerando che sono ridottissime le probabilità che la società giallorossa possa presentare un'offerta da 45 milioni di euro

12:00

Danilo saluta la Juve

Danilo ha lasciato Torino, partendo per la volta del Brasile. Le dichiarazioni: "La Juve sono i tifosi, non i calciatori o la dirigenza. Io via? Non una scelta mia".

11:45

Dorgu-United: ci siamo

Patrick Dorgu è vicinissimo al trasferimento al Manchester United. I Red Devils hanno presentato un'offeta da 38 milioni, sfiorando così i 40 richiesti dal Lecce.

11:30

Lazio, Lotito ha alzato l'offerta per Casadei

Claudio Lotito ha alzato l'offerta al Chelsea per Cesare Casadei: 13 milioni per il cartellino, più il 25% al Chelsea in caso di futura rivendita. Atteso il via libera dei blues

11:15

Roma a caccia di un attaccante

La Roma è alla ricerca di un vice-Dovbyk. Lucca non è un nome plausibile in questa sessione di mercato a causa dei prezzi elevati. I profili interessati devono rientrare nel budget.

11:00

Napoli, le mosse per Garnacho e Adeyemi

Il direttore sportivo del Napoli Manna è al lavoro per trovare il sostituto di Kvara: Adeyemi o Garnacho? Due piste complesse: quella del giocatore del Manchester United una si potrebbe sbloccare limando la differenza economica, mentre per quanto riguarda il giocatore del Borussia Dortmund l'obiettivo è superare le perplessità del giocatore.

