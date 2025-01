Neymar saluta l'Al-Hilal: "Ho fatto di tutto per giocare. Vi sosterrò sempre"

L'avventura di Neymar in Arabia Saudita finisce dopo appena cinque mesi: il brasiliano ha saluato l' Al-Hilal. Per l'ex Barcellona e Paris Saint-Germain si avvicina il ritorno in patria con la maglia del Santos .

Neymar, il messaggio d'addio all'Al-Hilal

Questo il messaggio che ha scritto su Instagram per salutare l'Al Hilal e l'Arabia Saudita: "A tutti all'Al Hilal, ai tifosi, grazie!! Ho fatto di tutto per giocare e vorrei che avessimo passato momenti migliori in campo insieme. All'Arabia Saudita, grazie per aver dato a me e alla mia famiglia una nuova casa e nuove esperienze. Ora conosco il vero saudita e ho amici per la vita. Ho sempre sentito il vostro amore e la vostra passione per il gioco. Seguirò il vostro viaggio futuro come club e come Paese verso il 2034. Il vostro futuro sarà incredibile, stanno accadendo cose speciali. Vi sosterrò sempre!!!".

Il ritorno al Santos di Neymar

Stando a quanto riportato dai media brasiliani, Neymar ora è pronto ha iniziare la sua seconda avventura con la maglia del Santos. Il brasiliano ha deciso di accettare la romantica proposta del club brasiliano dove aveva mostrato al mondo il suo talento, prima di arrivare in Europa con il Barcellona. Nella sua prima esperienza con i bianconeri brasiliani ha giocato 225 volte, realizzando 136 gol e 64 assist. Con il Santos ha conquistato una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana e una coppa brasiliana.