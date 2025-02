L'Inter ha fretta per Zalewski in prestito e mette pressione alla Roma per chiudere 

MILANO - Passi avanti tra la Roma e Zalewski per il rinnovo di contratto. Ma l’Inter ora ha fretta e “minaccia” di non andare oltre la giornata di oggi per sbloccare l’arrivo in prestito del mancino polacco. Insomma, l’intento del club nerazzurro è di scongiurare il rischio di ritrovarsi senza il sostituto di Buchanan, che ha già cominciato la sua avventura al Villarreal. Inutile nascondere che il rapporto tra Zalewski e la Roma, in questi mesi, sia stato tormentato. E l’ultima fibrillazione è partita nel momento in cui l’esterno ha chiuso la porta al Marsiglia , che aveva già trovato l’accordo con la società capitolina per l’acquisto del suo cartellino, garantendo circa 5 milioni di euro , bonus compresi. Tuttavia, nel momento in cui ha bussato alla sua porta, nella testa del polacco c’è stato spazio solo per l’Inter. Inevitabile, allora, un nuovo irrigidimento. Che, però, come premesso, si sta sciogliendo.

Il dialogo tra Inter e Roma

Le parti stanno ormai dialogando, avendo compreso come rinnovo e prestito siano la soluzione migliore per tutti, anche per la Roma. Il vantaggio per il club giallorosso, infatti, sarebbe quello di non perdere a zero il giocatore, visto che il suo contratto è in scadenza e che proprio l’Inter è intenzionata ad ingaggiarlo da svincolato, qualora la situazione non si sbloccasse nell’immediato. Del resto Zalewski è un prospetto molto interessante, essendo soltanto una classe 2002. Dalla sua ha pure la duttilità, potendo agire sia a destra sia a sinistra. E questa dote è decisamente apprezzata pure da Inzaghi. Evidentemente, insieme al prestito in nerazzurro ci sarà anche un diritto di riscatto, su cui si deve ancora ragionare: di qui la fretta, anche perché l’Inter ha già fatto sapere di voler venire incontro alla Roma. Sullo sfondo, comunque, resta ancora Biraghi, ormai fuori dal progetto tecnico della Fiorentina. Per l’Inter è la rete di sicurezza nel caso in cui il fronte Zalewski si dovesse arenare. L’ormai ex capitano della Viola ha già detto sì e aspetta solo la chiamata. Solo che con il passare delle ore le chance per il suo secondo ritorno in nerazzurro si stanno affievolendo.