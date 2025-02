LIVE calciomercato, ultimo giorno di trattative: acquisti e cessioni in tempo reale

È l'ultimo giorno della sessione invernale del calciomercato . Tutte le trattative, gli acquisti e le cessioni di oggi, lunedì 3 febbraio , a pochi passi dal gong finale, previsto per mezzanotte: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su notizie, ufficialità, retroscena e approfondimenti.

10:50

Suso tratta la risoluzione con il Siviglia

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l'ex Milan Suso sta trattando la risoluzione del contratto con il Siviglia. Dopo aver visto sfumare l'ipotesi Valencia, sullo spagnolo è vivo l'interesse dell'Olympiacos, allenato da Mendilibar. Quest'ultimo, ha già avuto alle sue dipendenze il classe '93, proprio in Andalusia.

10:40

Marco Sala è atterrato a Lecce, ora le visite mediche

Marco Sala sarà presto un nuovo calciatore del Lecce. L'esterno difensivo classe '99, acquistato dal Como, è atterrato nella mattinata odierna all'aeroporto del Salento ed è pronto a sostenere le visite mediche di rito, prima di apporre la firma sul contratto.

10:35

André Silva lascia il Lipsia ma resta in Germania

André Silva, dopo una prima parte di stagione vissuta dietro le quinte, lascia il Lipsia e si trasferisce a titolo temporaneo al Werder Brema. È ufficiale.

10:30

Chi è Nelsson, il difensore acquistato dalla Roma

Dopo la partenza di Hermoso, ceduto in prestito al Bayer Leverkusen, la Roma si assicura il danese Nelsson, classe '98 del Galatasaray già atterrato nella capitale. LA SCELTA

10:20

Bologna, c'è Pedrola: la freccia del Barça

In attesa di formalizzare l'uscita di Posch, il Bologna ha definito l'acquisto dello spagnolo Pedrola, laterale cresciuto nelle giovanili del Barcellona, che arriverà alla corte di Italiano con la formula del prestito con diritto di riscatto. LE CIFRE DELL'AFFARE

10:10

Belotti al Benfica, c'è l'accordo

Andrea Belotti ha detto sì al Benfica. Ai titoli di coda l'esperienza del Gallo con la maglia del Como. LA TRATTATIVA

10:00

Palermo, non solo Pohjanpalo: preso Emil Audero

Il Palermo del ds Carlo Osti non si accontenta. Dopo Pohjanpalo, che ieri ha svolto le visite mediche di rito con i rosanero, ecco Emil Audero. L'ex Inter e Juventus va a rinforzare la batteria di portieri di Alessio Dionisi: arriva dal Como in prestito con opzione di riscatto. Ipotesi prestito per Desplanches, ora in uscita.

9:50

Il Venezia prende Mario Balotelli

Mario Balotelli si appresta a lasciare il Genoa in questa sessione di mercato. Nella serata di ieri, "Super Mario" ha trovato l'accordo con il Venezia di Di Francesco, che gli consentirà di rimanere in Serie A almeno fino al mese di giugno. Con lui, dovrebbe sbarcare in laguna anche il portiere dell'Inter Ionut Radu.

9:40

Fiorentina, si tratta per Fagioli

Dopo aver portato a casa Zaniolo e Ndour, la Fiorentina proverà fino all'ultimo a convincere la Juve sul fronte Fagioli. C'è già l'accordo tra il centrocampista e il club viola, ma manca l'intesa con i bianconeri. Contatti fitti tra Giuntoli e Pradé. Sul giocatore c'è anche il Marsiglia di De Zerbi.

9:30

Soulé resta alla Roma, il giocatore conferma

Nel post partita di Roma-Napoli, Matias Soulé ha parlato anche delle voci di mercato che lo hanno coinvolto nel mese di gennaio. Ranieri lo ha blindato. LEGGI QUI

9:20

Napoli, muro Fiorentina per Comuzzo

La Fiorentina fa muro per Comuzzo, con il Napoli che non vuole andare "oltre certi parametri", come precisato dal ds Manna prima della sfida con la Roma. LA SITUAZIONE

9:10

Lazio, visite mediche per Provstgaard e Belahyane

Doppio colpo in entrata per la Lazio, a poche ore dalla chiusura della sessione e dal fischio d'inizio del match di Cagliari. Visite mediche e firma per Provstgaard e Belahyane, acquistati rispettivamente da Vejle ed Hellas Verona. I due calciatori, presto a disposizione di Marco Baroni, sono già arrivati presso la clinica capitolina di Villa Mafalda per sostenere test ed esami di rito. LE PRIME IMMAGINI

9:00

Kelly-Juve, attesa oggi l'ufficialità

Lloyd Kelly sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus nelle prossime ore. Dopo aver sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri, manca solo l'annuncio ufficiale del club bianconero, che renderà note anche formula e cifre dell'affare. Il 26enne inglese arriva dal Newcastle con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

8:55

Cagliari, ecco Florinel Coman

Nel giorno di Cagliari-Lazio, i sardi si aggiudicano le prestazioni sportive di Florinel Coman, attaccante di proprietà dell'Al-Gharafa, che va a colmare il vuoto lasciato da Gianluca Lapadula, approdato allo Spezia in Serie B.

8:50

Saint-Maximin al Napoli, affare a rischio

"Mercato complicato", parola di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli che ha parlato ieri nel pre gara dell'Olimpico. Rischia di saltare l'affare Saint-Maximin, per il quale non è stata ancora trovata la quadra con Al-Ahli (proprietario del cartellino) e Fenerbahçe (che lo ha avuto in prestito finora). Il tempo stringe e l'ex Nizza si allontana.

8:45

Roma, preso Nelsson dal Galatasaray

La Roma di Claudio Ranieri si prepara ad accogliere Victor Nelsson, difensore danese in arrivo dal Galatasaray. Affondo di Ghisolfi per il classe '98, nonostante il tentativo per Goglichidze dell'Empoli.

