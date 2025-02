Pohjanpalo al Palermo dal Venezia: cessione a titolo definitivo, è ufficiale

Il comunicato: domani la presentazione

Domani, martedì 4 febbraio, la presentazione ufficiale dell'attaccante, che in questa stagione ha segnato 6 gol in Serie A nel Venezia: "Domani pomeriggio, a partire dalle ore 18.00, Joel Pohjanpalo saluterà per la prima volta i tifosi rosanero che si raduneranno nel piazzale dello Stadio Renzo Barbera - fa sapere il Palermo - a seguire, i primi 70 tifosi che dalle ore 14.00 di domani acquisteranno la maglia gara con la personalizzazione gratuita di Pohjanpalo presso lo store dello Stadio avranno la possibilità di incontrare il calciatore in uno speciale Meet & Greet dedicato, in cui si potrà ricevere l’autografo sulla stessa maglia acquistata e scattare una foto. Ciascuna di queste 70 maglie darà diritto d’accesso a un solo tifoso, a eccezione dei tifosi minorenni che potranno essere accompagnati da un adulto. A partire dalle ore 17.00 i partecipanti al Meet & Greet potranno accedere alla fila in ordine di arrivo nella zona bar dello Stadio".