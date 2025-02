Calciomercato, il pagellone: Roma da sufficienza, meno il Napoli. Milan e Juve ok

Premessa: i voti e i giudizi che leggerete qui sotto si legano a un solo criterio, quello tecnico. In pratica rispondono alla domanda se e quanto la squadra è migliorata alla fine del mercato di gennaio, mentre l’aspetto economico non influisce sulla valutazione. In assoluto è stato un mercato interessante, con acquisti di spessore come Kolo Muani, Walker, Gimenez, e di giovani già in rampa di lancia come Maldini, Casadei, Belahyane e Ndour.